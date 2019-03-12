Самые продаваемые автомобили с пробегом в феврале

Самые продаваемые автомобили с пробегом в феврале
Март 12 08:01 2019

Лидером рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой пришлось 25% от общего объема.

В количественном выражении это составляет 92,6 тыс. штук, что на 2,9% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат достиг 40,8 тыс. подержанных экземпляров (+0,2%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (20,8 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 4,3%. В первую пятерку также попадают Hyundai (18,2 тыс. шт.; +4,7%) и KIA (16,6 тыс. шт.; +12,3%).

Автомобили LADA

Автомобили Лада – самые продаваемые в феврале

Эксперты отмечают, что почти все марки в ТОП-10 показали в феврале положительную динамику рынка. Исключение составляет лишь лидер рейтинга – отечественная LADA.

Эксперты также отмечают, что по итогам двух месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 706,2 тыс. единиц, что на 1% больше аналогичного показателя 2018 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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