CTRL возобновили программу льготного лизинга по госпрограмме

CTRL возобновили программу льготного лизинга по госпрограмме
Март 12 15:04 2019

CTRL Лизинг – первая лизинговая компания, запустившая услугу операционного автолизинга для физических лиц.

В соответствии с условиями Госпрограммы размер субсидии составляет от 10 до 12,5% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей за единицу техники.

Программа льготного лизинга предусматривает неполную компенсацию государством авансового платежа по сделкам автолизинга за счет бюджета страны. Участниками программы могут стать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели с разным уровнем дохода.

«Мы рады возобновлению программы, потому как в предыдущие годы она пользовалась большой популярностью у наших клиентов. Для всеобщего удобства, субсидия учитывается как дополнительная к вносимому авансу сумма. Отметим, что выбор автомобиля из списка марок, принимающих участие в программе – самостоятельное решение покупателя и ограничений по стоимости приобретаемого автомобиля нет. Не менее важно, что покупатель не будет наказан в случае отказа или возвращении машины», – прокомментировал возобновление льгот Александр Усов, исполнительный директор CTRL Лизинг.

Льготы распространяются на приобретение транспорта с завода производителя, российского или зарубежного изготовителя, но обязательно – со сборкой в России. Срок лизинга по Госпрограмме – от 12 до 60 месяцев.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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