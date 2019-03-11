Cadillac вывел XT6 2020 модельного года на домашний рынок

Cadillac вывел XT6 2020 модельного года на домашний рынок
Март 11 08:07 2019

Cadillac XT6 вышел на североамериканский авторынок

Cadillac XT6 2020 модельного года, презентованный в январе в рамках Детройтского мотор-шоу, вышел на североамериканский авторынок.

Cadillac XT6

Пока модель новой генерации предлагается только в двух комплектациях, но уже в следующем году к ним добавится ещё как минимум две. Сейчас кроссоверы агрегируются 3,6-литровыми бензиновыми моторами V6, способными в паре с 9-диапазонной автоматической трансмиссией генерировать мощность в 310 л. с. Переднеприводная базовая версия Premium Luxury стоит 53 600 долларов, а полноприводная модификация Sport Control оценивается в 58 100 долларов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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