Обнародованы особенности малоизвестной модели «Нива» 80-х для Франции

Обнародованы особенности малоизвестной модели «Нива» 80-х для Франции
Март 10 09:02 2019

В сети интернет появилось фото советского внедорожника “Нива” из Франции

Культовый советский внедорожник «Нива» в свое время был широко известен не только в СССР, но и за рубежом. Накануне в Сети появилась уникальная фотография экспортной версии модели для французского рынка, которая, судя по обозначению, в 80-е годы прошлого века продавалась там под названием LADA Niva Grande Large.

Модернизацией советской «Нивы» для европейского рынка занималась компания Poch S.A. И если технически автомобиль в доработке не нуждался, то дизайн даже тогда был далек от совершенства. В результате специалистам пришлось «надеть» на машину массивный обвес, новые колесные диски и другую радиаторную решетку. Капот с крупным воздухозаборником в конечном итоге стал лишь удачным дополнением к образу.

В интерьере, в свою очередь, специально для европейцев установили новые (расширенные) передние кресла и кожаное рулевое колесо.

Информации об успехах автомобиля на французской земле пока нет. Известно лишь, что купить его можно было в белом и красном цветах.
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AMSRUS
AMSRUS

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