Mazda представила родстер MX-5 со складным верхом в Женеве

Mazda представила родстер MX-5 со складным верхом в Женеве
Март 10 16:03 2019

Представлена новая модель Mazda MX-5

В этом году на стенде Mazda можно было увидеть не только концептуальный кроссовер, но и спортивные машины.

Mazda MX-5 2019 2

Новинки были анонсированы ещё в конце прошлого года, в начале 2019 года о них уже много было написано. В целом производитель провёл довольно большую работу в части внешности и технического оснащения модели. Стоит отметить, что двухдверка получила очень компактные размеры.

Под капотом Mazda MX-5 2019 модельного года скрывается бензиновый 4-цилиндровый мотор объёмом 2 литра с отдачей в 181 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКПП.

Mazda MX-5 2019 3

Оба варианта Mazda MX-5 уже поступили в продажу. В США автомобили продаются по цене от 25 730 долларов за модель с мягкой складной крышей и от 32 345 долларов за машину с жёсткой складной крышей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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