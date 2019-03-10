Lada за миллион: сколько Vesta Sport продано за месяц

Обнародован рейтинг продаж обновленной Lada Vesta Sport

Продажи “заряженной” Lada Vesta Sport стартовали 31 января текущего года. Модель стала самой дорогой серийной Lada в истории. “РГ” узнала, сколько удалось продать Lada Vesta Sport за один месяц.

По нашим данным, в период с 31 января по 1 марта официальные дилеры марки реализовали 217 экземпляров Lada Vesta Sport. Новинку раскупают преимущественно в Московской области и в Краснодарском крае. Всего на данный момент собрано и отгружено в дилерские центры 536 автомобилей. При этом годовой объем нишевой модели составляет лишь 1200 штук.

Можно с уверенностью сказать, что весь запланированный тираж Lada Vesta Sport найдет своих покупателей, а значит смело стоит ждать появления “заряженного” универсала Lada Vesta SW Sport, который недавно заметили на тестах. Ведь рыночные перспективы “спортивного” универсала напрямую зависят от успеха Lada Vesta Sport в кузове седан.

Vesta Sport собирают вручную на конвейере Lada Sport, спортивного подразделения АвтоВАЗа, расположенного в Тольятти. Мощности тольяттинского предприятия Lada Sport позволяют собирать по мелкосерийной технологии 5000 автомобилей в год.

“Подогретая” Lada Vesta получила спортивный обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника и антенну “акулий плавник”. В шасси применены новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с клиренсом в 162 мм.

Автомобиль оснащается 1,8-литровым силовым агрегатом, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Доработанный двигатель отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость Lada Vesta Sport составляет 198 км/ч, время разгона до 100 км/ч – 9,6 секунды.

В интерьере появились новые сиденья с развитой боковой поддержкой, обновленная комбинация приборов, черный потолок, атмосферная LED-подсветкой, декоративные элементы под “карбон”, накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач, ручник и подлокотник отделаны кожей.

Ранее мы сообщали о выпуске 300-тысячной Lada Vesta. Юбилейным стал универсал Vesta SW в фирменном цвете “Карфаген”.

Напомним, в конце 2019 года должна появиться Lada Vesta с 1,6-литровым “ниссановским” двигателем HR16 (114 л.с.) и бесступенчатым японским вариатором (CVT) Jatco JF015E.

Кроме того, в 2020 году запланировано появление рестайлинговой Lada Vesta. Обновленная модель получит “свежий” экстерьер и полностью новый интерьер.

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