КАМАЗ ужесточил требования в отношении поставщиков

КАМАЗ ужесточил требования в отношении поставщиков
Март 10 15:07 2019

Новые требования к поставщикам выдвинул концерн КАМАЗ

Российский концерн КАМАЗ предъявил новые требования к поставщикам. Новые правила начнут действовать в связи с выпуском нового поколения автомобилей класса премиум.

Для этого компания провела аудит всех поставщиков. Была проанализирована и оценена работа большого числа поставщиков. Однако успешно аудит прошли только 135 из них, что составило 46% от общего числа.

Отмечается, что лучшие поставщики были отнесены в «зеленую зону» высшей категории «А». Их количество составило всего лишь 16%, что составляет всего 21 предприятие. Большая часть поставщиков оказалась в «желтой зоне», получив статус «развиваемых».

Как отметили в компании, жесткие требования будут предъявляться в виду повышения статуса товаров до уровня премиум-класса. По мнению руководства, заявленный товар должен соответствовать новой планке. Более в КАМАЗе подчеркнули, что компания принимает сторону клиентов и будет исходить из интересов потребителей….
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AMSRUS
AMSRUS

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