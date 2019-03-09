Volvo Cars демонстрирует уверенную динамику продаж в 2019 году

Volvo Cars демонстрирует рост продаж в России на 112,4% и в мире – на 11,3% за первые два месяца 2019 года

Volvo Cars продолжает демонстрировать уверенную динамику продаж в 2019 году. За первые два месяца мировые продажи компании составили 93 863 автомобиля (+11,3%).

Рост продаж в первые два месяца был обусловлен спросом на отмеченную многочисленными наградами линейку кроссоверов Volvo. Лидер продаж – модель XC60, за ней следуют XC40 и XC90. Новые автомобили – универсал V60 и седан S60 американской сборки – тоже внесли свой вклад в увеличение объёма продаж автопроизводителя.

За февраль отдельно Volvo Cars продала 43 184 автомобиля (+5,5%).

В России за январь-февраль 2019 года шведский автопроизводитель реализовал 788 автомобилей – это более чем в два раза выше показателя годичной давности (+112,4%). Бестселлерами остаются кроссоверы: лидирует среди них XC60 с показателем 373 проданных автомобиля (+160,8%), за ним следуют XC90 и XC40, продажи которых составили 195 (+107,4%) и 108 автомобилей соответственно. За февраль российским клиентам было передано 590 автомобилей Volvo (+112,2%).

На европейском рынке продажи Volvo Cars за первые два месяца составили 49 195 (+12,9%). Двузначный рост был обусловлен высоким спросом на кроссоверы XC60 и XC40 и новый V60.

В Китае продажи шведского автопроизводителя с начала года составили 18 473 автомобиля (+2,2%). Особым спросом здесь продолжают пользоваться XC60 и S90 локального производства. За февраль Volvo Cars реализовала в Китае 6 516 автомобилей (-0,2%).

За январь и февраль продажи на американском рынке составили 12 489 автомобилей (+5,4%). Бестселлером за этот период был кроссовер XC60, следом за ним идёт внедорожник XC90. В феврале общий объём продаж достиг отметки в 6 635 автомобилей (+5,6%).