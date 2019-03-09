HAVAL провел опрос среди российских автоледи

Специально к 8 марта HAVAL провел опрос среди российских автоледи

В преддверии нежного праздника автомобильный бренд HAVAL при поддержке платформы “Яндекс.Взгляд” провел мини-исследование на автомобильную тематику среди 200 россиянок старше 18 лет. В опросе приняли участие автоледи со стажем и те, кто еще только собираются сесть за руль.

Опрос показал, что российские девушки — ответственные водители и пассажиры: 72,5% опрошенных (150 человек) всегда пристегиваются, находясь в автомобиле; 22,7% (47 человек) иногда позволяют себе расслабиться, не пристегиваясь (например, можно предположить, собравшись большой компанией на заднем ряду) и только 4,8% (10 человек) принципиально не пристегиваются никогда. 37,2% (77 опрошенных) моют своего “железного коня” как минимум раз в месяц, 29,5% (61) — несколько раз в месяц. Причем, вопреки предрассудкам и стереотипам, абсолютное большинство (72,5% (150 опрошенных)) никогда не красятся в автомобиле — и уж тем более за рулем.

При этом российские автоледи хорошо подкованы с технической стороны: 79% (166 опрошенных) прекрасно представляют, где находится двигатель, а 53,3% (112 человек) — знают, куда заливать масло.

«Слона на скаку остановит и хобот ему оторвет» — так шутят про наших девушек, чья хрупкость и женственность не должны никого обманывать, поскольку за ними кроется сильный характер.

Однако, самостоятельно менять колеса им, к счастью, приходится не так уж часто: большинству опрошенных — 77,1% (162 девушкам) — не доводилось этого делать ни разу, 14,8% (31 девушке) — пришлось лишь однажды, и только 8,1% (17) из них сталкивались с такой необходимостью неоднократно.

Кроме того, большинство опрошенных автоледи пользуются услугами сотрудников автозаправочных станций (29,3% (61) — всегда, 47,1% (98) — иногда), только 23,6% (49) из них всегда заправляются самостоятельно. 57,5% выбирают автомобили с автоматической коробкой передач, 42,5% пользуются механикой.

Мы также спросили у девушек, что у них всегда лежит в автомобиле. Чаще всего это документы, запаска, огнетушитель, вода, подушка, зонт, аптечка, салфетки, очки и другие полезные мелочи: недаром говорят, что женская машина — это большая дамская сумочка. Как оказалось, у многих в авто под рукой всегда есть талисман, а еще баллончик, топор и лопата — на случай, если талисман не сработает.

К слову о дамской сумочке. Говорят, в нее должны помещаться бутылка шампанского, коробка конфет и килограмм картошки (тут возможны варианты). На своих авто участницы опроса умудряются возить 3-метровые деревья, коров, дрова, сундуки, комоды и мотокультиваторы. Из самых необычных пассажиров они отметили ежей, кроликов, енотов, коз, павлинов с черепахами, питонов и прочий зоопарк.

Кто-то из девушек недавно успешно довез до места назначения незнакомую бабушку с кладбища и даже новую жену бывшего мужа, да еще и с мешком капусты. У кого-то в багажнике побывали щебень, цемент, песочница, дизайнерское платье из пластиковых стаканчиков, пулемет из зефира и хомяки с рассадой. Про котов, собак и мужей навеселе даже не говорим — это обычное дело.

Российские девушки предпочитают автомобили классического черного цвета (24,4%); на втором месте — серебристый (17,6%), на третьем — красный 16,6%. 16,1% опрошенных вообще не заморачиваются на тему цвета: на первом месте для них комфорт, безопасность и ходовые качества. Что примечательно — большинство девушек-автолюбителей позитивно настроены по отношению к автомобилям китайского производства. И это совершенно справедливо, если речь идет об автомобилях HAVAL, которые предлагают уникальное сочетание инноваций, надежности и доступности, объединяя самые трендовые технологии и «фишки» и свежий взгляд на концепцию современного автомобиля.