Rolls-Royce представит новинки на автосалоне в Женеве

На автосалоне в Женеве Rolls-Royce Motor Cars покажет весь спектр палитры Bespoke

Главные премьеры – исключительная Bespoke коллекция из 25 Phantom, вдохновленная космосом, а также первый коллекционный Rolls-Royce Cullinan с развлекательным модулем для роскошного пикника. Кроме того, перед женевской публикой предстанут Dawn в эксклюзивном Bespoke-дизайне и линейка Black Badge, адресованная новому поколению амбициозных и прогрессивных предпринимателей.

Phantom Tranquillity

Новый Phantom Tranquillity – самый недосягаемый и желанный объект в мире роскоши. Коллекция ограничена всего 25 экземплярами, доступными как в стандартной, так и длиннобазной версиях, и уже полностью раскуплена искушенными ценителями бренда.

Phantom Tranquillity создан для настоящих визионеров, постоянно расширяющих границы возможного. Эта серия передает чувство гармонии и абсолютной безмятежности, которые испытывает каждый, кто находится внутри этого уникального автомобиля.

Мотив «Галереи» Phantom Tranquillity вдохновлен прогрессивными технологиями британских ракет Skylark. Композиция выполнена из светоотражающей нержавеющей стали, 24-каратного золота и космического алюминия. «Космическая» тема раскрывается и в особых деталях интерьера Phantom Tranquillity. Фрагмент метеорита Муонионалуста, найденного в 1906 году в г. Кируна (Швеция), инкрустирован в контроллер регулировки громкости, на нем выгравированы координаты и дата открытия этой находки, а края отделаны золотом.

Выбор цветовой гаммы салона – аллюзия к светлой и темной стороне Луны: кожаный салон Phantom можно было заказать в белом Arctic White или сером Selby Grey оттенке. Передняя панель и центральная консоль в обеих версиях покрыты шпоном с черными глянцевыми вставками из нержавеющей стали, а крышка бардачка и дверные подлокотники отделаны матовым материалом.

Как в светлом, так и в темном вариантах динамики акустической системы Bespoke Audio покрыты золотом, отсылая к легендарным космическим аппаратам NASA «Вояджер», запущенным в 1977 году. Каждый борт был снаряжен золотыми информационными пластинками с записью звуков и изображений, описывающих разнообразие жизни и культуры на Земле, – своеобразное послание представителям инопланетных цивилизаций .

Геометрическая вышивка на обшивке дверей длиннобазной версии перекликается с узором «Галереи», создавая единый декоративный элемент. Позолоченные титановые часы «Technical» с напылением и памятной гравировкой, а также позолоченная титановая статуэтка «Дух экстаза» по-своему обыгрывают тему межпланетных полетов.

Rolls-Royce Cullinan

Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan, триумфально дебютировавший минувшей осенью в Вайоминге, предстанет в новом прочтении от коллектива Bespoke.

Коллекционный Cullinan искусно сочетает в себе роскошь и утилитарность. Кузов автомобиля выполнен в золотистом оттенке «Petra Gold», покрыт пятью слоями лака и украшен синей декоративной линией в оттенке «Navy Blue». Контрастные детали синего и рыжего цветов прекрасно гармонируют с кожаной обивкой сидений. Панели из орехового дерева со структурой «открытая пора» украшают фирменные часы и глянцевые алюминиевые решетки акустической системы Bespoke Audio.

В багажник автомобиля помещен съемный развлекательный модуль для роскошных пикников на свежем воздухе, который подарит владельцу Cullinan еще больше удовольствия от времяпрепровождения с семьей и близкими.

По нажатию кнопки модуль раскрывается, предлагая владельцу богатый выбор. В верхнем отсеке расположена стальная посуда для подачи коктейлей и закусок, а в нижнем отсеке – стеклянная посуда и деревянные подносы, изготовленные из американского черного ореха. Для элегантной сервировки закусок предусмотрены два стальных блюда с монограммой «RR», хранящиеся в специальном чехле из натуральной кожи, которые можно удобно поместить на специальные подставки с алюминиевой окантовкой. Барный набор включает хрустальные стаканы «хайбол» с монограммой «RR», складной нож для снятия цедры, мерный стаканчик, щипцы для льда и барный пестик, позволяя приготовить самый изысканный коктейль в любых условиях. В отдельном отсеке хранятся льняные салфетки, комплект ножей, стальные соломинки и мельница для перца.

Это вторая опция развлекательного модуля, которую Rolls-Royce представит вслед за Viewing Suite – выездной площадкой с раскладными кожаными креслами и коктейльным столиком.

Rolls-Royce Dawn

В Женеве Rolls-Royce представит эксклюзивный Dawn, подтверждая превосходство коллектива Bespoke в мире роскоши.

Визитная карточка модели – насыщенный сапфирный цвет кузова, которого добились за счет сочетания двух синих оттенков и лакового покрытия с добавлением стеклянной пудры, создающей мерцающий эффект. Защитная конструкция для задних сидений Aero Cowling, превращающая четырехместный Dawn в родстер, обтянута синей кожей.

Передние сиденья отделаны серой кожей «Selby Grey», а задние – синей «Navy Blue». Приборная панель выкрашена в глубокий сапфирный оттенок, покрыта рояльным лаком, на полировку которого ушло более 12 часов, и обрамлена тонкой серебряной полоской. Шпон из дерева королевского грецкого ореха со структурой «открытая пора» используется для отделки приборной панели, центральной консоли, дверных панелей и крышки отсека, в котором прячется тканевая складная крыша, придавая автомобилю визуальную легкость и рельефность.

Rolls-Royce Black Badge

Стенд марки в Женеве украсят смелые Ghost и Wraith в версии Black Badge, демонстрирующие дерзкие вкусы нового поколения амбициозных клиентов Rolls-Royce.

Ярко-голубой кузов купе Wraith разбавляет ярко-оранжевая декоративная линия; в салоне использовано сочетание белой и синей кожи с контрастной оранжевой строчкой, окантовкой сидений и оранжевыми вставками в отделанную шпоном переднюю панель. Между задними сиденьями вышит шестигранный узор.

Бизнес–лимузин Ghost выполнен в темно–сером цвете с сатиновым финишем, а края крышек ступиц колесных дисков, на которых красуется логотип Rolls-Royce, выкрашены в лаймовый оттенок. Салон обит черно–белой кожей с контрастной лаймовой окантовкой сидений и вставками на дверях.