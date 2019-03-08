LIFAN первым в Китае запускает тестирование автопилота на базе 5G

LIFAN приступает к дорожным испытаниям беспилотной платформы с активным использованием 5G

Один из крупнейших каршеринговых сервисов электромобилей Китая Pand Autо (подразделение компании LIFAN) в январе 2019 года объявил об официальном запуске теста платформы, беспилотное управление которой основано на технологии связи 5G. Серии тестов инновационной системы пройдут в районе Цзюлунпо города Чунцин. Представители компании LIFAN заявляют, что внедрение автопилотируемых автомобилей положит начало развитию новых возможностей отрасли.

Тесты автопилота будут проводиться на городских открытых дорогах с нерегулируемым движением. Дорожные ситуации, в которых будут протестированы автомобили, поделены на шесть основных групп:

предупреждение о риске ДТП;

движение на зеленый сигнал светофора;

технология интеллектуального восприятия и анализа дорожной обстановки;

использование карт высокой точности;

прямая трансляция видео 5G;

дистанционное управление транспортным средством.

Предупреждение о риске ДТП. На этом этапе система распознает опасные ситуации на дороге, такие как красный свет, авария, дорожные работы и др. Тестируемый автомобиль сможет получать информацию из-за пределов линии прямой видимости и своевременно на нее реагировать.

Движение на зеленый сигнал светофора. Автопилот получает информацию о сигналах светофора на запланированном маршруте и вычисляет оптимальное значение скорости транспортного средства. Система непрерывно обрабатывает сигнал «зеленый свет» и сообщает транспортному средству о необходимости ускориться или замедлить ход для прохождения нескольких перекрестков за кратчайшее время.

Технология интеллектуального восприятия и анализа дорожной обстановки основывается на сборе информации вокруг автомобиля в реальном времени с помощью датчиков (видеокамер, радаров миллиметрового диапазона, лазерных радаров), их обработке на сервере EMC* и обратной передаче транспортному средству, что эквивалентно второй паре глаз на дороге. Данная функция позволяет избежать бесконечного увеличения количества датчиков и, соответственно, затрат на их установку.

Использование карт высокой точности. Система на базе 5G способна предварительно анализировать сложную информацию о дорожной ситуации и использовать ее для интеллектуального планирования пути и принятия правильного решения при построении наиболее удобного маршрута.

Прямая трансляция видео 5G предполагает возможность непрерывно транслировать пассажирам автомобиля дорожную обстановку из любой точки выбранного маршрута, где есть доступ к видеокамерам и другим средствам наблюдения.

Дистанционное управление транспортным средством является главной отличительной особенностью автомобилей с технологией 5G. В ситуациях, когда транспортное средство движется по дороге или система автопилота вышла из строя, пассажир может перехватить управление и вести автомобиль через сигнал 5G в режиме реального времени с минимальной задержкой.

Критерием исправного функционирования на текущих испытаниях также станут реакции транспортных средств на воссозданные дорожные ситуации в городе, такие как обгон, параллельное вождение, автоматическое экстренное торможение, транспортные развязки и перекрестки с круговым движением, парковка и запуск двигателя. Автомобили протестируют как в режиме автопилота, так и в режиме ручного управления.

Пиковая скорость передачи данных сетей 5G превосходит текущие показатели 4G более чем в 20 раз. Это как никогда актуально для развития автопилотируемого транспорта, где существуют повышенные требования к сбору, обработке и интерактивному управлению данными. Большинству операций необходима сверхскоростная передача информации с ультранизкой задержкой, что входит в функционал базы 5G.

В конце декабря 2018 года компания Pand Auto получила лицензию на дорожные испытания автопилота в городе Чунцин. Официальное введение сети 5G позволит в полной мере задействовать ресурсные преимущества автомобильной промышленности Чунцин, всесторонне ускорит темпы развития электромобилей в Китае, а также поспособствует внедрению и развитию новых технологий и отраслей промышленности.