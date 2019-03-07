KIA представит в Женева новые модели электромобилей

На Женевском автосалоне KIA Motors представит модели использующие электрическую энергию

Сегодня состоялась мировая премьера нового концептуального электромобиля KIA Imagine. Рядом с ним на стенде представлен полностью электрическая версия городского кроссовера e-Soul, для которой показ в Женеве становится европейской премьерой. Также KIA впервые демонстрирует модели Niro Hybrid и Plug-in Hybrid, получившие ряд обновлений.

Подтверждая разнообразие линейки передовых силовых агрегатов KIA, все автомобили, представленные в экспозиции, оснащены установками, созданными по технологиям мягкого гибрида, гибрида, гибрида с подзарядкой от внешнего источника, либо полностью электрическим двигателем.

Операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера (Emilio Herrera) представляет экспозицию: «Переход к использованию электрической энергии – важнейший элемент стратегии роста KIA в Европе и в мире в целом, в Европе сейчас каждый восьмой продаваемый автомобиль марки – оснащен силовым агрегатом, в какой-либо форме использующим электроэнергию. В то время, когда многие производители только озвучивают свои планы и намерения по переходу на электрифицированные автомобили, KIA уже несколько лет реально предлагает в Европе современные силовые установки. Сегодня мы демонстрируем e-Soul и обновленное семейство Niro, а на подходе еще несколько электрифицированных моделей. Наша линейка автомобилей, использующих электроэнергию – будет расти и шириться и дальше».

Мировая премьера концептуального электромобиля Imagine

Концепт-кар Imagine, который сегодня в Женеве впервые был показан широкой публике, разработан в европейском дизайн-центре KIA во Франкфурте-на-Майне.

Вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом (Gregory Guillaume) рассказывает о новинке: «Мы были намерены создать такой электромобиль, который не просто бы развеивал все сомнения клиентов в области запаса хода, мощности и динамики, доступности зарядных станций, но и заставлял бы сердце замирать при взгляде на него, а от динамики захватывало бы дух. Но этот концепт-кар не только заставляет пульс учащаться, он демонстрирует наш комплексный и весьма эмоциональный подход к созданию электромобилей».

Первый в истории марки четырехдверный легковой автомобиль с полностью электрической силовой установкой. При этом при его создании ставилась задача не ограничиваться традиционными рамками, существующими категориями и классами автомобилей. Он смог объединить в себе элементы мощных внедорожников, обтекаемых и спортивных семейных седанов, практичных и просторных кроссоверов. Концепт-кар Imagine демонстрирует более прогрессивный дизайнерский язык, который KIA рассчитывает использовать в будущем: существующие мотивы фирменного стиля должны подвергнуться аккуратной, продуманной модернизации, а обновленные формы кузова определяет сбалансированное сочетание тугих поверхностей, четко прорисованных линий и аэродинамически эффективных решений.

Европейский коллектив дизайнеров KIA в полной степени использовал возможности шасси и архитектуры силовой установки, чтобы добиться максимальных внутренних габаритов и создать просторный, наполненный воздухом интерьер. Шутливой, гротескной реакцией на усиливающуюся в автомобильной индустрии моду использовать на передней панели дисплеев все возрастающих размеров, стала демонстративная установка на новом концепте сразу 21 экрана ультравысокой четкости. Они размещены на верхней части передней панели и над ней так, что такое расположение кажется и хаотичным, и упорядоченным одновременно.

Концепт-кар Imagine демонстрирует некоторые штрихи внешнего дизайна и дизайна интерьера, которые могут быть использованы в будущем при создании новых массовых моделей бренда. Мировая премьера концептуального электромобиля Imagine Концепт-кар Imagine, который сегодня в Женеве впервые был показан широкой публике, разработан в европейском дизайн-центре KIA во Франкфурте-на-Майне.

Вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом (Gregory Guillaume) рассказывает о новинке: «Мы были намерены создать такой электромобиль, который не просто бы развеивал все сомнения клиентов в области запаса хода, мощности и динамики, доступности зарядных станций, но и заставлял бы сердце замирать при взгляде на него, а от динамики захватывало бы дух. Но этот концепт-кар не только заставляет пульс учащаться, он демонстрирует наш комплексный и весьма эмоциональный подход к созданию электромобилей».

Европейская премьера e-Soul с двумя вариантами полностью электрических силовых установок

Новый электромобиль e-Soul, созданный на базе третьего поколения модели, привносит в класс городских кроссоверов возможность не просто использовать электрическую силовую установку, но и иметь при этом впечатляющий запас хода (452 км по циклу WLTP) с нулевым уровнем вредных выбросов. В полной степени сохранив культовый образ и увлекательный характер предшествующих поколений, новый Soul будет предлагаться в Европе исключительно с электрической силовой установкой в двух варианта емкости аккумуляторных батарей: 64 кВт*ч и электродвигателем мощностью 204 л.с. или 39,2 кВт*ч (136 л.с.). Большой блок батарей обеспечивает запас автономного хода до 452 километров по требованиям WLTP, при этом расход энергии в городских условиях движения не превышает 109 Вт*ч/км. Стандартная версия на 39,2 кВт*ч способна преодолеть на одной зарядке до 277 километров.

Таким образом аккумуляторы нового поколения работают на 30% эффективнее тех, что устанавливаются на наиболее популярном на сегодняшний день в Европе электромобиле. Емкость одной ячейки аккумуляторов составляет 250 Вт/ч, столь высокого показателя удалось достичь благодаря применению новых химических компонентов. В результате ячейки способны хранить на 25% больше энергии, по сравнению с Soul Ev предыдущего поколения. Новые более мощные электродвигатели генерируют 395 Нм крутящего момента, что на 39% больше, чем прежде. Для того чтобы сделать использование электромобиля максимально комфортным и простым, новый e-Soul оснащен системой быстрой зарядки CCS (Combined Charging System) мощностью 100 кВт. Она позволяет восполнить заряд с 20 до 80 процентов всего за 42 минуты. Новый e-Soul не будет предлагаться на европейских рынках с каким-либо двигателем внутреннего сгорания.

На российском рынке новый Kia Soul будет представлен исключительно с бензиновыми двигателями: два атмосферных, объемом 1.6 л (120 л. с.) и 2 л (147 л. с.), а также турбонаддувный 1.6 T-GDI (200 л.с.). Трансмиссий также будет три: 6-ступенчатая «механика», автоматическая коробка передач с шестью передачами и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, предназначенная для самой мощной версии Soul – GT Line.

Стильный, яркий и узнаваемый новый e-Soul сохранил ставший культовым «угловатый» облик, однако получил заново проработанные очертания, более четко выраженные дизайнерские элементы в облике и более технологичную светотехнику. Салон стал наиболее высокотехнологичным за всю историю модели, он имеет стильный дизайн и высочайшую функциональность. Формы и текстуры выполнены с использованием «акустических» мотивов, которые логично дополняет новая система динамической подсветки Sound Mood Lighting. Для нового e-Soul предлагается набор цветовых пакетов индивидуализации, а также ряд современных высокотехнологичных решений, в частности – модуль беспроводной зарядки мобильного телефона, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, новый широкоэкранный TFT ЖК-дисплей с диагональю 10,25 дюймов, проекционный дисплей и премиальная аудиосистема Harman Kardon. Новый Soul стал не только более оснащенным, но также способен перевезти больше снаряжения и вещей, поскольку объем багажника возрос до 364 литров, а проем задней двери был расширен для удобства погрузки крупных предметов.

Обновление моделей KIA Niro Hybrid и Plug-in Hybrid

KIA подготовлен ряд обновлений и улучшений для гибридного кроссовера Niro Hybrid и гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника Niro Plug-in Hybrid. Мировая премьера обновленных моделей также проходит в рамках Женевского международного автосалона. Самый продаваемый кроссовер KIA, использующий электрическую энергию, сочетает стилистику и практичность кроссовера со сверхнизким уровнем вредных выбросов. Он получил обновленный внешний дизайн, более качественный и стильный интерьер, а также новые опции цветовой индивидуализации.

Компоновка кроссовера делает Niro уникальным предложением среди гибридных автомобилей в этом ценовом сегменте. Покупатель получает все преимущества простора, большого погрузочного пространства и возможностей трансформаций салона. Также, в отличие от многих других гибридных моделей, Niro может быть оснащен опциональным тягово-сцепным устройством, позволяющим буксировать оснащенный тормозной системой прицеп массой до 1300 кг.

На Niro устанавливается экономичный двигатель 1,6 T-GDi с непосредственным впрыском топлива. В паре с двигателем работает батарея литий-ионных полимерных аккумуляторов (на гибридных версиях) с запасом энергии 1,56 кВт*ч (для Niro Hybrid) или 8,9 кВт*ч (для Niro Plug-in Hybrid). Запас хода с использованием исключительно электрической тяги у Niro Plug-in Hybrid в условиях города составляет до 65 км, а при замерах по методике WLTP в комбинированном цикле – 49 км1.

С момента начала продаж в 2016 году в мире продано уже более 270 000 автомобилей семейства Niro, в том числе более 100 000 нашло своих покупателей именно в Европе. В 2018 году Niro занял пятое место по объему продаж во всем модельном ряду KIA, его продажи выросли на 33% и составили 45 255 автомобилей, в том числе – 34 642 гибридные версии и 9 951 гибрид с возможностью подзарядки от внешнего источника. В конце 2018 года семейство Niro расширилось – его пополнила полностью электрическая версия e-Niro.

Европейские продажи обновленных Niro Hybrid и Niro Plug-in Hybrid начнутся во втором квартале 2019 года. О появлении этих автомобилей в России говорить преждевременно, поскольку сегмент гибридов пока нельзя сформировавшимся.