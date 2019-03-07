Европейская премьера автомобилей AURUS SENAT Limousine L700 и AURUS SENAT S600

На Женевском автосалоне состоится премьера обновленного AURUS SENAT

В рамках Женевского Международного автосалона в выставочном комплексе Palexpo, на стенде AURUS состоится Европейская премьера новых российских автомобилей класса люкс AURUS SENAT Limousine и AURUS SENAT.

Создание бренда класса люкс для мирового автомобильного рынка задача сложная, в решении которой необходимо учитывать множество серьезнейших составляющих. Для разработки и производства автомобилей класса люкс предъявляются самые высокие требования. Впервые в России разработаны и созданы с нуля автомобили класса люкс для серийного производства, при этом линейку моделей AURUS объединяет единая платформа, автомобили оснащены современными технологиями и материалами.

Модели AURUS SENAT Limousine и AURUS SENAT олицетворяют собой роскошь в сочетании с инновациями. Принадлежность к люксу прослеживается в неподвластном времени дизайне в сочетании с новейшими инженерными разработками и самыми лучшими материалами. Высочайшее качество, безупречность в деталях, роскошный стиль и динамика, использование инновационных технологий, соблюдение требований экологической безопасности – вот основные ценности бренда класса люкс AURUS, реализованные во всех моделях.

«На данный момент важное значение в развитии бренда AURUS имеет налаживание процессов увеличения производства. Перспективы бренда очевидны, в приоритеты входит привлечение официальных торговых российских и зарубежных партнёров, и в целом, вывод автомобилей AURUS на международные рынки», – подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Автомобили линейки AURUS были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. В рамках Европейской премьеры будут представлены AURUS SENAT Limousine, который выпускается только в бронированном варианте и AURUS SENAT в стандартном исполнении.

Лучшие российские дизайнеры и инженеры создали автомобили, отвечающие самым высоким требованиям люксового сегмента. В автомобилях AURUS применяются эксклюзивные конструкторские решения, позволяющие достичь наилучших показателей. Модели AURUS SENAT Limousine и AURUS SENAT предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России.

Это позволяет обеспечить максимально возможный уровень комфорта и безопасности пассажира при любых условиях эксплуатации. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей AURUS, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели AURUS SENAT Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд.

Седану AURUS SENAT с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего шесть секунд. В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили AURUS оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

Для автомобилей AURUS предусмотрены самые широкие возможности для индивидуализации. Совершенство возможных дизайнерских решений в новых российских автомобилях в соответствии с пожеланиями будущих владельцев практически безгранично. В диалоге с дизайнерами и инженерами могут быть созданы автомобили AURUS, которые будут олицетворять характер и отражать личность своего владельца.

Автомобили AURUS стали доступны для предзаказов в России, начиная с августа 2018 года, которые принимались компанией ООО «АУРУС». Официальные торговые партнеры марки AURUS – Автомобильная Группа «АВИЛОН» и ООО «Панавто» начали принимать предзаказы на автомобили AURUS с 15 февраля 2019 года.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей AURUS на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

В бизнес-планы ООО «АУРУС» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером ПАО «СОЛЛЕРС». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, Россия, что позволит увеличить серийное производство всех моделей AURUS до 5000 в год при односменном режиме работы.

18 февраля 2019 года в Абу-Даби, ОЭА, было подписано Соглашение о вхождении Фонда TAWAZUN в число участников ООО «АУРУС». В соответствии с подписанным Соглашением Фонд TAWAZUN получает долю в размере 36% в ООО «АУРУС» и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 млн. евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей AURUS и в их продвижение на международных рынках. ФГУП «НАМИ», который продолжает выступать разработчиком автомобилей под маркой AURUS, сохраняет за собой 63,5 % долей компании. Доля ПАО «СОЛЛЕРС» в ООО «АУРУС» сократится до 0,5%.