В России начались продажи нового седана Toyota Corolla

В России стартовали продажи нового седана Toyota Corolla

Автомобиль доступен в дилерских центрах Тойота, где клиенты могут познакомиться с новым поколением легендарной модели и непосредственно оценить новый стильный дизайн, эргономичный high-tech-интерьер, качественные материалы отделки и современное технологичное оснащение новинки. Начиная с 15 марта можно будет испытать Toyota Corolla и лично убедиться в преимуществах новой архитектуры TNGA, взяв автомобиль на тест-драйв в ближайшем дилерском центре.

Новое поколение Toyota Corolla спроектировано на архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA) и обладает стильной и в то же время статусной внешностью. В пространстве дилерского центра можно будет лично увидеть сходство автомобиля со старшей моделью Toyota Camry, которое выражается в форме объемной решетки радиатора, новых зеркал заднего вида, головной оптики и множестве других деталей.

Салон автомобиля порадует продуманной эргономикой и приятными функциями. Клиенты смогут наглядно оценить максимально органичное и удобное расположение элементов управления на передней панели. Большой экран мультимедийной системы не мешает обзору, а ее быстродействие позволяет мгновенно найти нужные функции. Блок управления интеллектуальным двузонным климат-контролем оборудован классическими круглыми регуляторами, которые не требуют привыкания. Для своевременной подзарядки смартфона имеется беспроводное зарядное устройство, а для подключения дополнительных гаджетов – usb-порт. Ощущение дополнительного комфорта в интерьере создают приятный на ощупь мягкий пластик, амбиентная подсветка, новые удобные сиденья и выверенный наклон спинки заднего дивана.

Для клиентов новая Corolla будет предложена в 5 комплектациях и 9 цветах на выбор. Уже в стартовой версии Toyota Corolla комплектуется шестью подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, антипробуксовочной системой и системой помощи при подъеме по склону. Покупателям новой модели в топовой комплектации будут доступны такие уникальные для сегмента опции, как 10-дюймовый проекционный дисплей, 7-дюймовый цветной 3D-экран на панели приборов и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Новый седан Toyota Corolla оснащается двигателем Dual VVT-I объемом 1,6 литра с электронным управлением двойной системой изменения фаз газораспределения. Он комплектуетсяшестиступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатой трансмиссией Multidrive, которая отличается надежностью и отсутствием технических проблем в работе в различных режимах. Отлично настроенный вариатор умело имитирует смену передач при плавном и умеренном разгоне. Двигатель, в свою очередь, линейно отзывается на работу акселератора, что делает управление тягой прозрачным и позволяет автомобилю быстро набирать ход в пределах городских скоростей.

Обновленная передняя и новая задняя многорычажная подвеска, доступные во всех комплектациях, обеспечивают Corolla высокий уровень ездового комфорта. Измененная ходовая отлично отрабатывает все неровности дорожного покрытия. Новая подвеска дает стабильность на прямой, обеспечивает устойчивость при маневрировании и надежное управление в поворотах.