Специальное предложение от Suzuki и Совкомбанк

«СУЗУКИ МОТОР РУС» и «Совкомбанк» запустили специальную программу автокредитования для новых автомобилей Suzuki

Программа действует с 1 марта. Процентная ставка составит от 2,24% годовых, размер первоначального взноса – от 0%, а максимальный срок кредита – 6 лет. Предложение распространяется на весь модельный ряд Suzuki.

Японская марка представлена в России тремя моделями. Это уникальный рамный внедорожник Jimny и два компактных кроссовера – Vitara и SX4.

«Строя оптимистичные планы по завоеванию рынка в России, бренд Suzuki рад предложить своим клиентам больше возможностей для приобретения настоящих японских автомобилей. Партнерство с ПАО Совкомбанк станет еще одной ступенью к расширению программ поддержки продаж автомобилей Suzuki», – заявил генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.

Японский автопроизводитель в этом году намерен реализовать в России 8500 автомобилей. Эту задачу позволит решить обновление модельного ряда марки. В продажу уже поступил обновленный кроссовер Vitara, а во второй половине 2019 года на рынок выйдет новое поколение внедорожника Jimny.