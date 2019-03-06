Автосалоны объявили бойкот «Яндексу»

Увеличение тарифов на размещение объявлений на Auto.ru возмутило игроков вторичного авторынка Екатеринбурга

Крупнейшие игроки вторичного авторынка Екатеринбурга сняли все свои 1500 объявлений с доски auto.ru и отказались платить. Причина — новые тарифы на размещение.

С марта классифайд Auto.ru («Яндекс.Вертикали») изменил тарифы для юридических лиц за размещение объявлений о продаже автомобилей. Партнеры тарифами остались недовольны и выкатили «Яндексу» ультиматум. Под обращением (есть в распоряжении 66.RU) поставили подпись 20 салонов, включая два крупнейших авторынка региона и официальных дилеров.

Из уведомления партнеров в адрес «Яндекс.Вертикалей»:

Автосалоны считаются представителями малого бизнеса и в нынешней рыночной ситуации обеспечивают работой не одну сотню людей. В силу специфики коммерческой деятельности все автосалоны имеют бюджет постоянных расходов и затрат, направленных на привлечение потока покупателей… По итогам 2018 года покупательская способность граждан снизилась и продолжает снижаться. Здесь же нельзя не отметить и рост цен на подержанные автомобили по причине экономических изменений. Как пояснили 66.RU источники, знакомые с ситуацией, рост затрат на продвижение не поспевает за ростом доходов от реализации автомобилей. Конкретно на продвижение через «Авто.ру» салоны тратят от 35 000 до 250 000 / мес. «А на каждой машине я зарабатываю в лучшем случае 30 000, — поясняет один из подписантов обращения. —То есть мне, чтобы только отбить расходы на объявления, надо продавать по 5 машин. И еще платить налоги, зарплаты, электричество».

Салоны со своей стороны просят заморозки цен на уровне II полугодия 2018, разработку корпоративных пакетов услуг и другие преференции. В противном случае грозятся и впредь не размещаться на auto.ru, потери сервиса от этого шага оценивают в 1,26 млн ежемесячно. В «Яндексе» с ультиматумом не согласны и на откат тарифов не идут.

Из официального комментария пресс-службы auto.ru:

Сегодня более половины всех машин в Екатеринбурге продаются через Авто.ру — это доказательство того, что сервис сильно повлиял на рынок и востребован среди покупателей в Свердловской области. Клиенты Авто.ру — дилеры со всей России и мы уважаем каждого из них, обеспечивая справедливыми условиями сотрудничества, которые формируются за счет объективных показателей каждого региона. Наши источники в отрасли добавляют, что «…в рамках всего масштаба 20 автосалонов — это очень малая доля рынка, и нельзя идти на поводу подобных ультиматумов, ущемляя принципы открытости и прозрачности в работе с клиентами. Тем более, уже сейчас видно, что это не позиция всех заявителей, а действия нескольких из них, которым удалось привлечь кого-то за компанию, но многие уже вернулись».

Истина в этом есть: два салона — из Н.Тагила и Екатеринбурга — действительно изменили свою позицию с начала переговоров и отказались от бойкота. Другие решили идти до конца, несмотря на очевидные трудности (потеря клиентского трафика), с которыми придется столкнуться.

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