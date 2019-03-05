Volvo Cars ограничит максимальную скорость на своих автомобилях до 180 км/ч

Volvo Cars планирует установить предельную скорость для своих автомобилей до 180 км/ч

Как мировой лидер в области безопасности, компания Volvo Cars ставит перед собой цель привлечь внимание к проблеме превышения скорости на дорогах, к её масштабам и страшным последствиям. С 2020 года на всех автомобилях шведского бренда максимально возможной скоростью станет 180 км/ч.

Шведская компания стремится к тому, чтобы к 2020 году люди не погибали и не получали серьёзных травм в новых автомобилях Volvo. Это заявление лежит в основе стратегии Vision 2020 – одной из самых амбициозных стратегий в области безопасности во всей автомобильной индустрии. Однако Volvo Cars не перекладывает ответственность за сохранность жизни и здоровья водителей исключительно на технологии и отводит немаловажную роль в этом вопросе поведению за рулём.

Volvo Cars провела исследование, в результате которого были выявлены три основных фактора, негативно влияющих на безопасность дорожного движения. Компания прозвала эти факторы «пробелами», которые препятствуют достижению поставленной цели в рамках Vision 2020 – исключить возможность смертельного исхода или получения серьёзной травмы в автомобиле Volvo. Езда на превышенных скоростях и есть один из этих пробелов.

«Volvo – это лидер в области безопасности. Мы всегда им были и навсегда останемся, – отмечает Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. – Благодаря нашему исследованию мы выявили ключевые проблемные области, которые сегодня являются помехами на пути реализации нашей стратегии Vision 2020. Ограничение максимальной скорости в автомобиле – это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой – пусть даже и ради спасения одной единственной жизни».

Помимо ограничения максимальной скорости в своих автомобилях, компания также изучает вопрос совместной работы умного скоростного контроля и технологии геозонирования и их потенциала в вопросе автоматического ограничения скорости возле школ и больниц.

«Мы хотим инициировать дискуссию о том, идёт ли здесь речь о праве автопроизводителей или, быть может, об их обязательстве устанавливать в своих автомобилях технологии, которые бы оказывали воздействие на поведение водителя и предотвращали бы езду на превышенных скоростях, в нетрезвом виде или невнимательность за рулём, – комментирует г-н Самуэльссон. – Нет учреждения, которое было бы за это полностью ответственным, поэтому мы берём эту задачу на себя и призываем остальных присоединиться к нашей инициативе».

Проблема с превышением скорости заключается в том, что после определённого показания спидометра системы безопасности автомобиля и продуманная дорожная инфраструктура уже неспособны предотвратить серьёзные травмы и смертельный исход в случае ДТП. В большинстве западных стран повсеместно устанавливаются ограничения скорости – и при этом постоянно регистрируются случаи её превышения, что и является одним из самых частных факторов ДТП со смертельным исходом.

Миллионы водителей до сих пор ежегодно получают штрафы за превышение скорости. Данные статистики по ДТП из Национального управления безопасностью движения на трассах (США) показывают, что причиной 25% смертельных исходов в результате ДТП за 2017 год было превышение скорости.

«Люди просто не осознают всю опасность, которую таит в себе езда на высоких скоростях, – комментирует Ян Иварссон (Jan Ivarsson), один из ведущих экспертов по безопасности Volvo Cars. – Как существа, обладающие способностью мыслить, мы все понимаем опасность для жизни змей или пауков, опасность высоты. Со скоростью это не особо работает. Водители зачастую едут слишком быстро и не успевают в итоге адаптироваться к конкретной ситуации на дороге и сориентироваться в своих возможностях в этой ситуации. Нам необходимо работать над поведением за рулём и донести до водителей всю опасность такого стиля вождения».

Вместе с превышением скорости ещё две проблемные области образуют «пробелы на пути к нулю» [нулю жертв ДТП согласно Vision 2020 – прим.ред.]. Такой же насущной и сложно разрешимой проблемой, как превышение скорости, является езда в нетрезвом состоянии. Нахождение за рулём под воздействием алкоголя или наркотических средств является в большинстве стран нарушением закона. Тем не менее, оно остаётся сегодня первостепенной причиной ДТП с серьёзными последствиями для здоровья и жизни человека.

Третьей проблемной областью является невнимательность за рулём. Водители, которые отвлекаются на свои мобильные телефоны или по каким-то иным причинам не полностью сосредоточенные на дороге, становятся ещё одной серьёзной причиной ДТП, уносящих жизни. Зачастую такие водители опасны ровно настолько, насколько и водители в нетрезвом состоянии.

Volvo Cars представит свои идеи по борьбе с ездой в нетрезвом состоянии и невнимательностью на дороге во время специального мероприятия, посвящённого безопасности, 20 марта в Гётеборге, Швеция.