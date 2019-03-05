Новый SUZUKI JIMNY появится в России во втором полугодии 2019 года

Легендарный внедорожник Suzuki Jimny предстанет в новом облике перед автолюбителями в России во втором полугодии 2019 г

Новое поколение легендарного внедорожника Suzuki Jimny приедет в Россию во второй половине текущего года. Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной запуску обновленного кроссовера Suzuki Vitara, сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта. Глава российского представительства Suzuki также поделился прогнозами на 2019 год.

Мероприятие состоялось в Подмосковье. Господин Такахаси подвел итоги 2018 года и поделился планами на будущее. По его словам, рост продаж автомобилей Suzuki в 2018 году составил 20%, что позволило реализовать более 6000 автомобилей, укрепить позиции на рынке и подтвердить высокий статус SUV-бренда. По итогам мировых продаж японская марка вошла в ТОП-10 – удалось реализовать 3 046 585 автомобилей (данные JATO Dynamics).

В текущем году перед компанией стоят амбициозные планы по увеличению продаж до 8500 автомобилей и укреплению имиджа Suzuki как SUV-бренда. По мнению Юта Такахаси, эти задачи удастся реализовать благодаря обновлению модельного ряда марки – вывода на рынок обновленной Vitara и нового поколения Jimny.

Также в течение 2019 года Suzuki представит целый ряд специальных версий текущих моделей. Большие надежды компания возлагает на обновленный компактный кроссовер Suzuki Vitara, который уже поступил в продажу во все дилерские центры России.

«Новая Suzuki Vitara – долгожданная новинка Suzuki. Мы уверены в успехе модели на российском рынке. Также, как и предыдущее поколение, обновленная версия кроссовера станет флагманом продаж бренда Suzuki в России», – заявил генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» Юта Такахаси.

Кроссовер стал современнее, комфортнее, функциональнее, неукоснительно следуя за трендами. Так, Vitara получила множество заметных обновлений экстерьера и интерьера. Для модели доступны два новых дерзких цвета кузова Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также различные цветовые сочетания, что расширяет возможности персонализации.

Автомобиль оснащается светодиодными передними фарами и задними фонарями. Хорошо узнаваемая пятисекционная решетка радиатора стала еще более яркой и по-прежнему подчеркивает внедорожный характер Suzuki Vitara. Мужественный образ дополняют эффектные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер автомобиля стал не только современнее, но и качественнее с точки зрения тактильных ощущений. Мягкая накладка на передней панели подчеркивает элегантность и создает чувство повышенного комфорта на протяжении всей поездки. Приборный щиток представляет собой многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый цветной дисплей. Он отражает множество современных функций: режимы ALLGRIP, G-Force, показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении и торможении.

Активное управление обновленной Suzuki Vitara станет комфортнее за счет стильной замшевой обшивки передних и задних кресел, которая обеспечивает максимальную поддержку и удобство как для водителя, так и для пассажиров. Спортивные нотки интерьеру добавляют подрулевые лепестки, с помощью которых можно быстро переключать передачи.

Особую изысканность салону придают встроенные в приборную панель часы, способные подчеркнуть хороший вкус владельца обновленной Vitara. В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с множеством функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфона с Apple CarPlay, Android Auto™ и MirrorLink™.

Мультируль обеспечивает водителю полный контроль над дорогой. Вы можете легко управлять аудиосистемой, подключением смартфона через Bluetooth® и функцией управления круиз-контролем. Полное ощущение комфорта подчеркнет мягкий передний подлокотник, который имеет продольную регулировку и содержит бокс для хранения мелких вещей.

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях, с хорошо зарекомендовавшими себя бензиновыми двигателями. Мотор 1.6 VVT с отдачей в 117 лошадиных сил и максимальной скоростью 180 км/ч и турбированный Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил, крутящим моментом 220 Нм и максимальной скоростью 200 км/ч. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика».

Расход топлива на 100 километров пути в комбинированном цикле составляет 5,8 л. и 6,3 л. для моторов 1.6 и 1.4, соответственно.

Клиренс в 185 мм и уникальная система полного привода ALLGRIP SELECT с 4 режимами по-прежнему выделяют Suzuki Vitara среди конкурентов.

Цены на обновленный кроссовер, представленный в трех комплектациях, начинаются от 1 059 000 рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.