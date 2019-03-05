Финал чемпионата по горнолыжным видам спорта Audi quattro Winter Cup

В Сочи прошел финал чемпионата по горнолыжным видам спорта Audi quattro Winter Cup

Спортсмены-любители со всей России боролись за главный приз – шесть поездок на турнир Audi NINES 2019, который состоится в Австрии.

Более восьми лет Audi выступает партнером Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS и уже более 20 лет поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды многих стран мира. В России Audi организует ежегодный любительский турнир по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup, в котором могут принять участие владельцы автомобилей премиальных брендов.

Программу соревнований Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который прошел 3 февраля на специально возведенном спуске на территории комплекса «Воробьевы горы». В чемпионате по скоростному спуску в Москве приняли участие 165 спортсменов-любителей. Также отборочные турниры прошли в двух других крупнейших городах России – Санкт-Петербурге и Миассе (Челябинская область). Более 600 любителей зимних видов спорта приняли участие в соревнованиях. Отборочные и финальный заезд в Сочи посетили звездные гости – друзья марки Audi: Ксения Собчак, Елена Крыгина, Уиллиам Ламберти, Анастасия Татулова, Маргарита Пушкина и другие.

Помимо спортивной программы у участников мероприятия была возможность оценить по достоинству самую яркую новинку от бренда с четырьмя кольцами – Audi Q8. Абсолютно новый купе-кроссовер, возглавляющий линейку полноприводных автомобилей семейства Q, предлагает невероятную спортивную динамику, множество инноваций и высокий уровень исполнения.

Audi Q8 сочетает в себе элегантность премиального четырехдверного купе с универсальной практичностью полноразмерного кроссовера. Просторный салон, трансформируемое багажное отделение, инновационная цифровая концепция управления, передовая высокотехнологичная подвеска и интеллектуальные системы помощи водителю превращают новый Audi Q8 в безупречный автомобиль для деловых и повседневных поездок.