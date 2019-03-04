Немецкие автопроизводители инвестируют €40 млрд в разработку электромобилей

Volkswagen, Daimler и BMW инвестируют €40 млрд в разработку электромобилей

В ближайшие три года немецкие автопроизводители собираются инвестировать €40 млрд в разработку электромобилей, чтобы утроить ассортимент подобных машин.

По мнению господина Маттеса, пока покупатели остерегаются электромобилей из-за высоких цен, скромного запаса хода и слабо развитой инфраструктуры. В то же время производители выделяют все больше денег на развитие этого направления, но инвестиции могут окупиться еще нескоро.

В течение трех ближайших лет в ассортименте Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG будет около 100 электрических легковушек. В общей сложности «немецкая тройка» собирается вложить в отрасль €40 млрд.

Еще €18 млрд они планируют направить на развитие сервисов «подключенных» и беспилотных автомобилей. Столь крупные траты подталкивают компании к совместным разработкам. Так, в феврале Daimler AG и BMW объявили о сотрудничестве в сфере транспортных средств с автономным управлением и создании совместного предприятия в сфере каршеринга. Volkswagen и Ford договорились о создании общих коммерческих автомобилей. Эксперты уверены, что этот союз в перспективе может перекинуться и на коллаборацию в сфере автономного управления.

Согласно опубликованной ранее статистике, в 2018 году рост продаж электромобилей в мире составил 64%. Самым крупным рынком для электрифицированных машин является Китай — здесь их в прошлом году продали 1,1 млн, рост — более 80%. На втором месте — Евросоюз, результат — 408 000 реализованных электромобилей и подзаряжаемых гибридов, это +33%. Третье место занимают США, американцы купили 361 000 «зеленых» машин, прибавка — +81%.

Самым популярным электрокаром стала Tesla Model 3. В 2018 году было продано 145 846 таких машин. Как раз на днях Tesla начала продажи самой доступной версии своего бестселлера: базовый ценник опустился до 35 000 долларов. В комплектации Standard Range предусмотрен единственный мотор на задней оси и батарея емкостью 50 кВт*ч. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, максимальная скорость составляет 209 км/ч. Запас хода — 354 километра.

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