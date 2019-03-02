Mercedes-Benz представил новый родстер SL Grand Edition

Родстер Mercedes-Benz SL получил роскошное исполнение

Grand Edition – так именуются особо эксклюзивные спецверсии автомобилей Mercedes-Benz. Новые модели Grand Edition SL 400 (расход топлива в смешанном цикле: 8,4 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 191 г/км)1 и SL 500 (расход топлива в смешанном цикле: 9,8 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 223 г/км)1 предлагают множество ярких решений и особые цветовые комбинации для экстерьера и интерьера в сочетании со стандартным оснащением для ещё более сильного ощущения роскоши за рулём. Эксклюзивные родстеры будут поставляться дилерам с марта 2019 года как раз к открытию тёплого сезона.

Для окраски своей модели Grand Edition клиент может выбрать четыре цвета «металлик», стандартный чёрный, блестящий белый (designo белый бриллиант bright), различные оттенки серого и «чёрный обсидиан». Глянцевые хромированные и матово-серебристые вставки придают особенный вид переднему бамперу.

На модели Grand Edition устанавливаются кованые диски AMG с дизайном «10 спиц» диаметром 48,3 см (19 дюймов) спереди и 50,8 см (20 дюймов) сзади. Они окрашены в глянцевый чёрный цвет и имеют отполированную закраину обода и спицы. Расположенные на крыльях шильдики SL Grand Edition являются тонким намёком на спецверсию.

Внимание привлекает интерьер, отделанный кожей designo цвета «коричневая тундра pearl» с металлическим блеском. Ей также отделано серийное многофункциональное спортивное рулевое колесо. Верхний и нижней сегмент обода рулевого колеса обшит гладкой кожей цвета «коричневая тундра pearl». Зона захвата, отделанная чёрной перфорированной кожей наппа, позволяет оптимально удерживать рулевое колесо в руках водителя.

Традиционно богатая для SL серийная комплектация стала ещё богаче в спецверсии Grand Edition: помимо прочего, она включает в себя систему обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, заниженную на 10 мм спортивную подвеску с более жёсткой настройкой, активные мультиконтурные сиденья с функцией массажа и функцией динамической боковой поддержки, вентиляцию сидений, пакет вспомогательных систем Plus и активную систему помощи при парковке.