Бронированный лимузин принцессы Дианы выставили на интернет-аукцион

На онлайн-аукцион выставили Rolls-Royce Silver Spur, стоимость которого уже более 26 000 долларов

Онлайн-аукцион Bring a Trailer выставил на продажу бронированный автомобиль Rolls-Royce Silver Spur, который был выпущен в 1987 году. Уникальность лимузина заключается в том, что 5 октября 1990 года на нем передвигалась принцесса Диана во время визита в США.

В аннотации к лоту сообщается, что Rolls-Royce был специально заказан министерством иностранных дел Великобритании для использования в Вашингтоне. Поскольку перевозить предполагалось первых лиц королевства, то машина получила защиту. Silver Spur оснащен стальными и кевларовыми пластинами, дополнительным усилением дверей и петель, а также поликарбонатными окнами.

В 2007 году британское правительство продало Rolls-Royce американскому автосалону, специализирующемуся на торговле ретро-автомобилями, где произошла замена компресса кондиционера.

Машина находится в идеальном состоянии: пробег 61 тысяча миль (98 тысяч километров). Под капотом эксклюзивного Rolls-Royce находится двигатель V8 объемом 6,75 литра и мощностью в 264 лошадиные силы. Автомобиль оснащен трехдиапазонным автоматом и разгоняется до 100 километров в час за 12,6 секунды.

На данный момент автомобиль оценивается в 26 тысяч долларов. Торги заканчиваются шестого марта.

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