Volvo Cars Tech Fund инвестирует в райдшеринговый сервис для детей Zūm

Volvo Cars приобрела долю в компании Zūm, занимающейся безопасными перевозками детей

Volvo Cars приобрела посредством инвестиционного фонда Volvo Cars Tech Fund долю в компании Zūm – стремительно набирающем популярность райдшеринговом сервисе для детей.

Компания Zūm существует с 2015 года и базируется в Калифорнии, США. Она представляет собой сообщество проверенных водителей, которым семьи и учебные заведения могут доверить поездки детей – до школы и обратно, а также на различные школьные и внешкольные мероприятия и занятия. Компания также предлагает опциональный сервис по уходу за детьми до или после поездки. Таким образом, Zūm позволяет родителям выполнять бесконечные дела и решать бесконечные проблемы в своём плотном графике и не беспокоиться за безопасность своего ребёнка на его пути в школу и обратно.

Водители проходят строгий отбор в три этапа. Тщательно проверяется история вождения и опыт общения и заботы о ребёнке каждого из кандидатов. Им также предстоит пройти тест на вождение и многочисленные проверки прошлого. Наконец, каждому из потенциальных водителей Zūm необходимо предоставить свой автомобиль и передать его на проверку по 22 критериям.

Zūm задействует сложные алгоритмы задания маршрута и машинное обучение для создания оптимальных маршрутов и максимально эффективного подбора водителей для поездки. Мобильное приложение и личный кабинет на официальном сайте позволяют родителям и учителям отслеживать поездку ребёнка в режиме реального времени.

Zūm – это прозрачная и понятная бизнес-идея и эффективная бизнес-модель с минимальными затратами, которая основана на умных алгоритмах и технологии машинного обучения. Проект уже составил серьёзную конкуренцию автобусным перевозчикам и расширил выбор передвижения как для отдельных семей, так и для целых школьных округов.

На сегодня в проекте Zūm уже тысячи сертифицированных водителей в Области залива Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и многих других агломерациях Калифорнии, в которых сосредоточено 80% всего населения штата. Инвестирование со стороны Volvo Cars – часть цикла финансирования, с помощью которого Zūm стремится расширить присутствие в других штатах и продолжить совершенствовать свои технологии.

Целевая аудитория проекта – семьи с детьми – существенно пересекается с клиентской базой Volvo Cars, в связи с чем шведский автопроизводитель видит для себя потенциал для сотрудничества с Zūm. Среди возможных направлений включение сервиса Zūm в набор цифровых сервисов для своих клиентов в рамках премиальной программы подписки Care by Volvo, а также пополнение парка Zūm автомобилями Volvo.

«У многих современных родителей просто сумасшедший график и темп жизни, и мы все прекрасно понимаем, что им порой сложно вырваться из круговорота бесконечных дел и забот, – комментирует Заки Фасихуддин (Zaki Fasihuddin), генеральный директор Volvo Cars Tech Fund. – И нам нравится то, что предлагает Zūm – проверенный и безопасный сервис, который даёт родителям гарантию того, что их дети в надёжных руках. Добавьте к этому их инновационные технологии, и Вы поймёте, почему проект Zūm – отличное дополнение к нашему инвестиционному портфолио».

Инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund появился в прошлом году. Его цель – поддерживать технологические стартапы с большим потенциалом развития по всему миру. Фонд фокусирует своё внимание на стратегических трендах в области технологий, которые коренным образом преображают автоиндустрию, – искусственный интеллект, электрификация, автономное вождение и диджитализация мобильности.

В прошлом году Volvo Cars Tech Fund объявил о своей первой инвестиции в Luminar Technologies – ведущий стартап в сфере разработки высокотехнологичных сенсоров для беспилотных автомобилей. Совместно с Volvo Cars они занимаются разработкой и тестированием технологии LiDAR на автомобилях Volvo.

Фонд также поддерживает компанию FreeWire – производителя зарядных станций для электромобилей и финскую компанию Forciot – разработчика эластичных электронных устройств с возможностью печати и подключения к интернету.

Компании получают ряд преимуществ благодаря партнёрству с Volvo Cars Tech Fund. Среди них возможность заявить о своих разработках и ускорить темпы их вывода на рынок, а также доступ к глобальной сети партнёров Volvo Cars и эксклюзивное позиционирование на автомобильном рынке Китая.