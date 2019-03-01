УАЗ представил Патриот в эксклюзивной спецверсии Life Style

Ульяновский автомобильный завод начал производство внедорожника Патриот в специальной версии Life Style

Снаружи УАЗ Патриот Life Style легко узнать по эксклюзивному сочно-зелёному цвету «металлик», оригинальным легкосплавным дискам и соответствующим шильдикам с названием специальной версии на двери багажника и на водительской двери.

Не составит труда распознать Патриот Life Style и внутри. В салоне спереди и сзади присутствуют оригинальные текстильные напольные коврики с окантовкой, а передние – ещё и с надписью «Life Style».

Специальная версия создана на основе комплектации «Оптимум», но оснащена богаче. Патриот Life Style по умолчанию комплектуется климат-контролем, аудиосистемой с поддержкой формата mp3 и четырьмя динамиками, атермальными задними боковыми стёклами и стеклом двери задка, парковочными датчиками в переднем и заднем бамперах, а также контейнером запасного колеса с надписью Patriot.

В качестве опций на Патриот Life Style доступны противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, дополнительный отопитель салона, легкосплавные 18-дюймовые колёса. Кроме того, за отдельную плату Life Style можно дополнить внедорожным оборудованием: блокировкой заднего межколёсного дифференциала, лебёдкой и её защитой, а также защитой рулевых тяг.

Приём заказов на УАЗ Патриот Life Style начнётся в марте. Стартовая цена – 894 000 рублей с учетом скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль». Машины в спецверсии Life Style обладают оригинальными внешностью и интерьером, лучшим оснащением. Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей.