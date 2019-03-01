Tesla закрывает магазины во благо покупателей

Tesla будет реализовывать свои автомобили только через интернет-магазины

Tesla объявила, что теперь будет продавать свои электромобили только через интернет,— компания решила закрыть физические магазины, что должно способствовать снижению цен на ее машины на 6%. Также компания объявила о начале продаж бюджетной Model 3 по давно обещанной цене $35 тыс. До настоящего момента цена на эту модель стартовала от $43 тыс.

Производитель электромобилей Tesla объявил в четверг, 28 февраля, о серьезных изменениях системы продажи своих автомобилей — физические магазины компании будут закрыты, а электромобили Tesla во всем мире станут продаваться онлайн. Также в четверг Tesla объявила о начале продажи бюджетной версии Model 3 по давно обещанной цене в $35 тыс., то есть на $9 тыс. меньше самой низкой цены Tesla до нынешнего момента. Более продвинутый вариант Model 3 Standard Range Plus будет стоить $37 тыс.

Tesla надеется, что продажи новых бюджетных моделей повысят спрос, а перевод всех продаж онлайн сократит издержки. Для Tesla закрытие физических магазинов — довольно серьезный шаг, так как компания всегда гордилась своими магазинами-бутиками и продолжала увеличивать их число,— только в четвертом квартале прошлого года она открыла 27 новых магазинов, увеличив их общее число до 378. Вместо тест-драйвов при покупке электромобиля клиенты смогут вернуть его, получив обратно полную стоимость, в течение семи дней после покупки или пока они проехали на нем менее 1 тыс. миль (1,6 тыс. км).

Решение об изменении стратегии продаж было принято на фоне по-прежнему скромных финансовых результатов Tesla. Генеральный директор и основатель компании Илон Маск заявил в четверг, что не ожидает прибыли в первом квартале 2019 года из-за многочисленных однократных расходов, а также задержек с поставками Model 3 в Европе и Китае. По мнению господина Маска, появление на рынке бюджетной Tesla повысит продажи до 1 млн электромобилей в год. После объявления Tesla о смене политики продаж ее акции подешевели на 3,3%.

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