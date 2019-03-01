На Женевском автосалоне Audi представит сразу четыре электромобиля

Audi представит четыре модели с гибридным приводом plug-in и элетрический болид Audi e-tron FE05

На стенде компании будут представлены исключительно электрифицированные автомобили. Также состоятся премьера концепта Audi Q4 e-tron и европейский дебют концепта Audi e-tron GT.

Брэм Шот (Bram Schot), Председатель правления AUDI AG: «Мы поставили перед собой четкую цель: к 2025 году каждый третий новый автомобиль Audi должен быть электрифицирован. Мы знаем, к чему стремимся, и направляем все усилия на создание экологически чистых автомобилей».

Первый автомобиль из нового квартета электромобилей компании – Audi e-tron – в ближайшее время будет передан клиентам. Чуть позже в 2019 году компания представит серийную версию этого электромобиля в кузове купе – Audi e-tron Sportback. Через несколько недель в Китае будет представлен еще один электромобиль – Audi Q2 L e-tron, старт продаж которого запланирован в этом году. Дебют серийных электромобилей Audi e-tron GT и Audi Q4 e-tron запланирован на 2020 год. Представленные на Женевском автосалоне концепт-кары дают представление о том, как будут выглядеть будущие серийные автомобили.

Кроме того, в 2019 году практически в каждом классе Audi представит гибридные версии своих моделей. Так, например, марка пополнила линейку гибридными версиями моделей Audi A6, Audi A7, Audi A8 и Audi Q5. Новые модели впервые покажут на Женевском автосалоне. В 2019 году также можно будет заказать и уже привычные версии моделей Audi A3 и Audi Q7 с усовершенствованным гибридным приводом plug-in.

В будущем формирование четырех технических платформ станет залогом создания линейки электромобилей в каждом сегменте: от компактных моделей до премиальных седанов D-класса. Тесное сотрудничество отдела технических разработок Audi с отделами других брендов концерна позволит более эффективно работать над расширением линейки продуктов.

Использование в Audi e-tron и Audi e-tron Sportback компонентов платформы Audi с продольным расположением двигателя и инновационных технологий, преимущественно в области систем привода, позволит разработать отдельное семейство кроссоверов с электрическим полным приводом quattro. Важнейшими параметрами в этом классе являются возможность быстрой зарядки с помощью зарядных станций мощностью до 150 кВт и наличие значительного запаса хода для дальних поездок.

Первая модель на новой платформе e-platform была представлена в конце 2018 года: концептуальный Audi e-tron GT, представляющий собой абсолютно новое динамичное купе, дебютировало на автосалоне в Лос-Анджелесе. Реализованные в этом автомобиле технологии разрабатывались совместно со специалистами Porsche, при этом в дизайне и характере концепта безошибочно угадываются ДНК Audi.

Еще одним совместным проектом инженерных подразделений Audi и Porsche является платформа PPE (Premium Platform Electric), которая ляжет в основу множества электромобилей Audi – от массовых моделей В-класса до автомобилей сегмента D. В этом семействе также запланировано появление как автомобилей класса SUV, так и моделей с другими типами кузова. Главное достоинство платформы PPE состоит в том, что она была разработана исключительно для электромобилей и обеспечивает преимущества с точки зрения массы, компоновки и пропорций кузова.

Сразу несколько брендов концерна Volkswagen ведут совместную разработку модульной платформы электрификации (MEB), на основе которой будет выпущен ряд электрических моделей Audi, в частности в массовом сегменте А.