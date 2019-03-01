Hyundai Motorstudio станет Домом болельщика XXIX Всемирной зимней универсиады

Hyundai выступает официальным автомобильным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. Ранее компания передала Дирекции Студенческих игр 300 автомобилей Hyundai: Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобусы H-1. Автомобили будут использоваться для транспортного обеспечения Студенческих игр.
В рамках этого партнерства в Hyundai Motorstudio пройдетряд активностей, в число которых входят: прямые трансляции, встречи с послами Универсиады и VR-игры на спортивную тематику. Гости HyundaiMotorstudio смогут посетить магазин сувениров, увидеть фотодневник Универсиады и Юлайку, которая является талисманом Универсиады, а также продегустировать сбитень.
Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В программу Студенческих игр вошли 11 зимних видов спорта, а также специальные культурные и туристические мероприятия, отражающие многообразие Сибири и Красноярского края.
Hyundai Motorstudio приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу Универсиады и принять участие в различных активностях со 2 по 12 марта по адресу: Новый Арбат, 21.
Hyundai не в первый раз поддерживает спортивные мероприятия. Так, летом 2018 года Hyundai Motor выступила официальным партнером Чемпионата мира по футболу FIFA™ в России. В рамках партнерства в московской галерее Hyundai Motorstudio открылась специальная выставка «Музей мирового футбола FIFA™ при поддержке Hyundai» и прошла серия ток-шоу с легендарными российскими и зарубежными футболистами.
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