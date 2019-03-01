Hyundai Motorstudio станет Домом болельщика XXIX Всемирной зимней универсиады

Hyundai Motorstudio станет Домом болельщика XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

Hyundai выступает официальным автомобильным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. Ранее компания передала Дирекции Студенческих игр 300 автомобилей Hyundai: Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобусы H-1. Автомобили будут использоваться для транспортного обеспечения Студенческих игр.

В рамках этого партнерства в Hyundai Motorstudio пройдетряд активностей, в число которых входят: прямые трансляции, встречи с послами Универсиады и VR-игры на спортивную тематику. Гости HyundaiMotorstudio смогут посетить магазин сувениров, увидеть фотодневник Универсиады и Юлайку, которая является талисманом Универсиады, а также продегустировать сбитень.

Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В программу Студенческих игр вошли 11 зимних видов спорта, а также специальные культурные и туристические мероприятия, отражающие многообразие Сибири и Красноярского края.

Hyundai Motorstudio приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу Универсиады и принять участие в различных активностях со 2 по 12 марта по адресу: Новый Арбат, 21.

Hyundai не в первый раз поддерживает спортивные мероприятия. Так, летом 2018 года Hyundai Motor выступила официальным партнером Чемпионата мира по футболу FIFA™ в России. В рамках партнерства в московской галерее Hyundai Motorstudio открылась специальная выставка «Музей мирового футбола FIFA™ при поддержке Hyundai» и прошла серия ток-шоу с легендарными российскими и зарубежными футболистами.