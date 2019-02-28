Следующее поколение Porsche Macan будет электрическим

Porsche начнет выпуск электромобилей на заводе в Саксонии

Porsche начнет выпуск электромобилей на своем заводе в Саксонии: наблюдательный совет компании Porsche AG принял решение о том, что следующее поколение модельного ряда Macan будет электрическим. Первый компактный SUV компании Porsche с полностью электрическим приводом должен сойти с конвейера в начале следующего десятилетия. Таким образом Porsche расширяет свой ассортимент электромобилей: в конце 2019 года на рынок выходит Taycan – первый спортивный автомобиль Porsche с чисто электрическим приводом – и чуть позже его модельный вариант, Taycan Cross Turismo.

«Электромобильность и Porsche идеально сочетаются друг с другом. Не только из-за эффективности, но и прежде всего из-за спортивных качеств, – комментирует Оливер Блуме, председатель правления компании Porsche AG. – К 2022 года мы инвестируем в электромобильность более шести миллиардов евро, и к 2025 году уже каждый второй новый автомобиль Porsche мог бы иметь электрический привод. Однако в ближайшие десять лет мы делаем ставку на комбинированное предложение разных типов приводов – оптимизированных бензиновых двигателей, плагин-гибридных моделей и электроприводных спорткаров. Нашей целью является технологическое лидерство, поэтому мы последовательно ориентируем предприятие на автомобили будущего».

Компания приняла решение о производстве следующего поколения Macan на производственной площадке в Лейпциге в начале июля прошлого года. Инвестиции в электромобильность на заводе в Лейпциге создают возможность для того, чтобы на существующей производственной линии в будущем можно было собирать электромобили. Следующее поколение Macan даст стартовый «выстрел» к производству электромобилей. Как и Taycan, компактный SUV оснащен 800-вольтной техникой и базируется на архитектуре PPE (Premium Platform Electric), разработанной в сотрудничестве с Audi AG. Тем самым Porsche подчеркивает перспективность своего лейпцигского подразделения и делает его еще более гибким и эффективным.

Porsche Leipzig GPorschembH начало серийное производство SUV Cayenne в 2002 году силами 259 сотрудников. С тех пор предприятие стало одним из самых современных и устойчиво развивающихся в автомобильной промышленности. В 2011 году модель Macan положила начало радикальным переменам и стала настоящей историей успеха: для выпуска компактного SUV завод в Лейпциге был расширен до производства полного цикла, с собственным кузовным и лакокрасочным цехами.

Когда в феврале 2014 года производство было запущено, планировалось, что ежегодно будет выпускаться 40 000 автомобилей Macan; сегодня выпускается более 90 000 автомобилей в год для всех мировых рынков. Два года назад была запущена в эксплуатацию последняя на данный момент очередь строительства, так что теперь модельный ряд Panamera тоже полностью изготавливается в Лейпциге.

Соответственно увеличилось и количество сотрудников завода, которое на настоящий момент составляет более 4000 человек. С момента закладки первого камня в фундамент завода в феврале 2000 года компания Porsche инвестировала в свое лейпцигское подразделение более 1,3 миллиарда евро.