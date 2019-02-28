Самые выгодные предложения для покупателей CHEVROLET NIVA

Выгодное предложение для автолюбителей от ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 31 марта 2019 года включительно.

При этом только до 15 марта 2019 года можно купить внедорожник Chevrolet NIVA с уникальной выгодой до 112 000 рублей, которая достигается путем суммирования скидок по программам «Скидка при покупке в кредит», «Трейд-ин» и с учетом разницы цен на автомобили 2018 и 2019 года выпуска.

Можно воспользоваться любой из действующих программ по отдельности. В этом случае скидка составит:

30 000 руб. при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру;

35 000 руб. при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».

Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» — на физические и юридические лица.