Самые выгодные предложения для покупателей CHEVROLET NIVA

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 31 марта 2019 года включительно.
При этом только до 15 марта 2019 года можно купить внедорожник Chevrolet NIVA с уникальной выгодой до 112 000 рублей, которая достигается путем суммирования скидок по программам «Скидка при покупке в кредит», «Трейд-ин» и с учетом разницы цен на автомобили 2018 и 2019 года выпуска.
Можно воспользоваться любой из действующих программ по отдельности. В этом случае скидка составит:
Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» — на физические и юридические лица.
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