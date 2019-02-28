Обновленный KIA Niro будет представлен в Женеве

На Женевском автосалоне состоится премьера кроссовера KIA Niro

С момента начала продаж в 2016 году в мире продано уже более 270 000 экземпляров KIA Niro, в том числе более 100 000 этих кроссоверов нашли своих покупателей в Европе. По итогам 2018 года KIA Niro занимает пятое место по объемам продаж в европейской линейке бренда, причем продажи за минувший год возросли на 33%, составив 45 255 автомобилей. В том числе было продано 34 642 гибридные версии и 9 951 гибрид с возможностью подзарядки от внешнего источника. В конце 2018 года, с выходом на рынок электромобиля e-Niro, семейство этих моделей стало еще разнообразнее.

Операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера (Emilio Herrera) комментирует: «Niro стал одним из важнейших драйверов роста для KIA на европейских рынках, именно эта модель – основная во всей нашей стратегии производства автомобилей, в той или иной степени использующих электрическую энергию. Эффектный дизайн в типичной для кроссовера стилистике, высокая степень практичности, низкий уровень вредных выбросов и низкая стоимость владения – все это делает Niro интересным предложением как для индивидуальных клиентов, так и для корпоративных парков. Сейчас, получив обновленный дизайн, став еще лучше в плане качества, – семейство Niro станет еще привлекательнее».

Сохранив в целом стильный облик кроссовера, обновленный KIA Niro 2019 года получил некоторые внешние обновления. Они направлены на поддержание версиями Hybrid и Plug-in Hybrid единого, более современного стиля, заданного новым, уже полностью электрическим e-Niro.

Дизайн сохранил индивидуальность и узнаваемость, неизменной осталась и фирменная стилистика решетки радиатора «улыбка тигра» (tiger-nose). Но новые передний и задней бамперы делают облик более целеустремленным, автомобиль выглядит более уверенным. Новый дизайн получили штатные проекционные фары, в них использован еще один фирменный штрих KIA – световые элементы в форме «кубиков льда» (ice cubes). В передний бампер интегрированы светодиодные дневные ходовые огни с уникальным рисунком «двойной стрелы».

В салоне обновленного кроссовера проведен ряд визуальных обновлений, улучшились отделочные материалы. В итоге удалось повысить качество интерьера, создать более благородную атмосферу. Впервые для Niro предлагается новый основный широкоэкранный ЖК-дисплей на основе TFT матрицы с диагональю 10 дюймов и семидюймовый TFT-экран приборной панели Supervision.

Для моделей семейства Niro теперь предлагаются новые возможности индивидуализации: подготовлены пакеты двуцветных вариантов отделки. В зависимости от комплектации и конкретного рынка, Niro может быть предложен с «красно-оранжевым» (Red-Orange) или «сливовым» (Plum) цветовыми пакетами, заставляющими салон заиграть новыми цветами и настроением.

Компоновка кроссовера делает Niro уникальным предложением среди гибридных автомобилей в этом ценовом сегменте. Покупатель получает все преимущества простора, большого погрузочного пространства и возможностей трансформаций салона. Также, в отличие от многих других гибридных моделей, Niro может быть оснащен опциональным тягово-сцепным устройством, позволяющим буксировать оснащенный тормозной системой прицеп массой до 1300 кг.

На Niro устанавливается экономичный двигатель 1,6 T-GDi с непосредственным впрыском топлива. В паре с двигателем работает батарея литий-ионных полимерных аккумуляторов (на гибридных версиях) с запасом энергии 1,56 кВт*ч (для Niro Hybrid) или 8,9 кВт*ч (для Niro Plug-in Hybrid). Запас хода с использованием исключительно электрической тяги у Niro Plug-in Hybrid в условиях города составляет до 65 км, а при замерах по методике WLTP в комбинированном цикле – 49 км1.

Европейские продажи KIA Niro Hybrid и Plug-in Hybrid начнутся во втором квартале 2019 года. О появлении Niro Hybrid и Plug-in Hybrid в России говоритьпреждевременно, поскольку сегмент гибридов пока нельзя считать сформировавшимся.