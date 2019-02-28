Новый Jaguar XE: произведение искусства в стиле гиперреализма

Три гиперреалистичных изображения демонстрируют обновленный экстерьер и полностью переработанный интерьер нового спортивного седана. Команда Jaguar объединилась с британским художником Говардом Ли (Howard Lee), чтобы создать гигантские полотна 1,5х1,5 м. Получившиеся изображения, выполненные акриловыми и масляными красками, почти невозможно отличить от фотографий настоящего автомобиля. Картины запечатлели новый решительный облик седана Jaguar, его передовые матричные светодиодные фары и изящный интерьер. На их создание у Ли ушло 140 часов: за это время он смог отобразить на холсте каждую деталь автомобиля и придать своей работе максимальную правдоподобность.
Ян Каллум (Ian Callum), главный дизайнер Jaguar: «Цифровой век вовсе не положил конец искусству создания автомобильного дизайна вручную. Собственно, даже разработка стильного и динамичного облика Jaguar XE началась с карандашного наброска на страницах блокнота. Невероятно реалистичные работы Говарда – совсем другое дело. Они демонстрируют дизайнерские элементы автомобиля как снаружи, так и изнутри, которые и формируют образ XE».Говард Ли, художник: «Я рисовал многое – от гиперреалистичной одежды до еды, но впервые мне довелось запечатлеть автомобиль. Новый Jaguar XE – это в первую очередь чистые, четкие линии и идеальные пропорции, которые всегда приятно переносить на холст. Именно они придают модели жизненную силу, даже когда это не более чем статичный рисунок на бумаге».
Ян Каллум (Ian Callum), главный дизайнер Jaguar: «Цифровой век вовсе не положил конец искусству создания автомобильного дизайна вручную. Собственно, даже разработка стильного и динамичного облика Jaguar XE началась с карандашного наброска на страницах блокнота. Невероятно реалистичные работы Говарда – совсем другое дело. Они демонстрируют дизайнерские элементы автомобиля как снаружи, так и изнутри, которые и формируют образ XE».
Говард Ли, художник: «Я рисовал многое – от гиперреалистичной одежды до еды, но впервые мне довелось запечатлеть автомобиль. Новый Jaguar XE – это в первую очередь чистые, четкие линии и идеальные пропорции, которые всегда приятно переносить на холст. Именно они придают модели жизненную силу, даже когда это не более чем статичный рисунок на бумаге».
C 2014 года www.amsrus.ru