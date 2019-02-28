Новый Jaguar XE: произведение искусства в стиле гиперреализма

Три гиперреалистичных изображения демонстрируют обновленный экстерьер и полностью переработанный интерьер нового спортивного седана. Команда Jaguar объединилась с британским художником Говардом Ли (Howard Lee), чтобы создать гигантские полотна 1,5х1,5 м. Получившиеся изображения, выполненные акриловыми и масляными красками, почти невозможно отличить от фотографий настоящего автомобиля. Картины запечатлели новый решительный облик седана Jaguar, его передовые матричные светодиодные фары и изящный интерьер. На их создание у Ли ушло 140 часов: за это время он смог отобразить на холсте каждую деталь автомобиля и придать своей работе максимальную правдоподобность.

Ян Каллум (Ian Callum), главный дизайнер Jaguar: «Цифровой век вовсе не положил конец искусству создания автомобильного дизайна вручную. Собственно, даже разработка стильного и динамичного облика Jaguar XE началась с карандашного наброска на страницах блокнота. Невероятно реалистичные работы Говарда – совсем другое дело. Они демонстрируют дизайнерские элементы автомобиля как снаружи, так и изнутри, которые и формируют образ XE».

Говард Ли, художник: «Я рисовал многое – от гиперреалистичной одежды до еды, но впервые мне довелось запечатлеть автомобиль. Новый Jaguar XE – это в первую очередь чистые, четкие линии и идеальные пропорции, которые всегда приятно переносить на холст. Именно они придают модели жизненную силу, даже когда это не более чем статичный рисунок на бумаге».