CHERY обьявили предзаказ на новый кроссовер TIGGO 4

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 доступен для заказа

Дизайн кроссовера основан на концепте β и полностью соответствует стратегии бренда CHERY «Life in Motion». Экстерьер автомобиля привлекателен, выразителен и оригинален. Наиболее эффектно Chery Tiggo 4 выглядит анфас — агрессивный взор фар сложной формы, шестиугольная решетка радиатора, рельефный капот и массивный бампер с защитной накладкой серебристого цвета в нижней части. Отдельного внимания заслуживают оригинальные задние фонари, которые соединены между собой хромированной планкой. Такое дизайнерское решение позволяет выглядеть более заметным на дороге.

Интерьер Chery Tiggo 4 выдержан в лучших традициях стиля high-tech — отличная эргономика, высококачественные отделочные материалы и инновационное оснащение. Покупатели высоко оценят мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона.

Российским поклонникам марки автомобиль доступен для предзаказа в комплектациях Comfort и Luxury. Они включают в себя широкий набор опций: обогрев передних сидений, сигнализацию, иммобилайзер, задние датчики парковки, камеру заднего вида с системой динамической разметки, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при экстренном торможении (HBA), систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочную систему (TCS), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), систему снижения вероятности опрокидывания (RMF), дополнительную подсветку дороги при поворотах и функцию автоматического включения фар при вождении в темное время суток, функцию отсрочки выключения фар (Follow me home), круиз- контроль, подушки безопасности и модуль системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Комплектация Luxury дополнена кожаной отделкой сидений, 18-дюймовыми двухцветными алюминиевыми литыми дисками, прошедшими алмазную обработку, электроприводом складывания боковых зеркал, запуском двигателя кнопкой, системой бесключевого доступа в автомобиль, электрической регулировкой водительского сидения в 6 направлениях и регулировкой поясничного упора, задним центральным подлокотником, цветным 4.8-дюймовым экраном бортового компьютера в панели приборов и 6 динамиками в салоне автомобиля.

Кроссовер построен на платформе T1X, оснащается бензиновым двигателем 2 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT). Передняя подвеска типа McPherson с универсальными настройками и задняя — независимая многорычажная повышающая управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 600 мм, имеет клиренс 190 мм, а высота переднего свеса составляет 250 мм. Габариты автомобиля: длина равна 4 298 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 647 мм, колесная база – 2 610 мм.

Новый кроссовер Tiggo 4 воплотил в себе традиционное для Chery соотношение высокого качества автомобиля и привлекательной цены. Стоимость комплектации Comfort составляет 1 099 900 рублей, расширенный список опций комплектации Luxury обойдется всего на 100 000 рублей больше.

При бронировании автомобиля в онлайн-магазине выгода для первых покупателей составит 20 000 рублей на комплектацию Comfort и 30 000 рублей на комплектацию Luxury.

Неоспоримым преимуществом станет приобретение кроссовера Tiggo 4 в кредит для тех, кто впервые приобретает автомобиль и оформляет в собственность. Воспользовавшись кредитной программой CHERY FINANCE «Первый автомобиль CHERY» клиент получает дополнительную выгоду в размере 100 000 рублей.

Также начала своё действие программа «Семейный автомобиль CHERY», которая подойдет семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Данная программа подразумевает также стандартную кредитную ставку Chery Finance и прямую выгоду в размере 50 000 рублей.

Таким образом, суммировав выгоды, кроссовер Chery Tiggo 4 ограниченной серии с широким опциональным оснащением и коробкой передач — вариатор (CVT), можно приобрести за 979 900 рублей.