Привлекательные условия на Х-Класс до конца февраля

Привлекательные условия на Х-Класс до конца февраля
Февраль 27 14:07 2019

Минимальная кредитная ставка для приобретения Mercedes-Benz X-Класс

До конца февраля действует специальное предложение на Mercedes-Benz X-Класс. Вы сможете приобрести автомобиль, который откроет Вам мир комфорта и безопасности внедорожников марки в сочетании с функциональностью пикапа. Mercedes-Benz Х-Класс создан для активного времяпрепровождения. Кредитная ставка от 5,5% позволит Вам осуществить свою мечту.

Mercedes-Benz X-Класс

Специальная программа кредитования предлагается «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия № 3473 от 05.06.2012). Условия кредитования автомобилей Х-Класс: ставка — 5,5%, срок 12 мес., первоначальный взнос — 50 %. Обязательные условия: залог приобретаемого автомобиля, КАСКО.  Программа действует до 28.02.2019.
Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Mercedes-BenzX-Классминимальная кредитная ставка
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новую Hyundai Sonata выпустят без традиционного рычага КПП

Новую Hyundai Sonata выпустят без традиционного рычага КПП

Chevrolet и Opel в России: цифры

Chevrolet и Opel в России: цифры 0

Новое назначение в Мерседес

Новое назначение в Мерседес 0