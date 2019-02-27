Привлекательные условия на Х-Класс до конца февраля

Минимальная кредитная ставка для приобретения Mercedes-Benz X-Класс

До конца февраля действует специальное предложение на Mercedes-Benz X-Класс. Вы сможете приобрести автомобиль, который откроет Вам мир комфорта и безопасности внедорожников марки в сочетании с функциональностью пикапа. Mercedes-Benz Х-Класс создан для активного времяпрепровождения. Кредитная ставка от 5,5% позволит Вам осуществить свою мечту.

Специальная программа кредитования предлагается «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия № 3473 от 05.06.2012). Условия кредитования автомобилей Х-Класс: ставка — 5,5%, срок 12 мес., первоначальный взнос — 50 %. Обязательные условия: залог приобретаемого автомобиля, КАСКО. Программа действует до 28.02.2019.

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