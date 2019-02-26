В Москве состоялась дилерская конференция коммерческих автомобилей JAC Motors

Компания ООО «Джак автомобиль», официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России, провела «Ежегодную дилерскую конференцию коммерческих автомобилей JAC 2019», посвященную подведению итогов за 2018 год и планам развития на будущее.
В конференции приняли участие более 120 человек, в том числе официальные дилеры грузовых автомобилей JAC, представители ведущих российских изготовителей надстроек и журналисты профильных СМИ. Перед аудиторией выступили официальные представители ООО «Джак автомобиль»: генеральный директор господин Юй Ян, заместитель генерального директора Илья Московченко, технический директор Андрей Андриевских, PR-менеджер Вадим Усков. Они ответили на вопросы, связанные с гарантийной политикой, техническим обслуживанием, логистикой и другими актуальными темами. Помимо этого, в рамках мероприятия прошло награждение лучших дилеров марки.
Самым главным событием 2018 года для JAC Motors в Китае стало открытие и выход на проектные производственные мощности нового завода. Общая площадь предприятия, рассчитанного на производство более 200 000 единиц легкой коммерческой техники в год, составляет 4 400 000 квадратных метров. На нем осуществляется полный цикл сборки полностью в автоматизированном режиме. На территории нового завода также расположены склады хранения комплектующих для сборки автомобилей и склад хранения готовой продукции.
Помимо этого, корпорация JAC Motors начала сотрудничество с концерном Volkswagen. В Испании было подписано соглашение о сотрудничестве между JAC, Volkswagen и Seat, в рамках которого началось строительство первого совместного сборочного предприятия JAC-Volkswagen, на базе которого будут собираться транспортные средства на альтернативных источниках. Продукция завода будет продаваться во всем мире, включая Европу.
В 2018 году на китайском рынке было реализовано около 249 000 единиц техники. Объем экспорта легкой коммерческой техники в другие страны достиг исторического максимума и превысил 75 000 единиц. На данный момент продукция JAC Motors экспортируется в более чем 140 стран мира.
Еще одним важным событием прошлого года стала покупка контрольного пакета акций завода «СарыаркаАвтоПром», находящегося в городе Костанай, республика Казахстан. На данном заводе уже налажена полноформатная сборка, включая сварку и окраску кузовов легковых автомобилей JAC S3, S5 и пикапа Т6. Шасси легкой коммерческой техники пока собираются крупно-узловым методом.
На территории России в 2018 году было реализовано 420 единиц коммерческих автомобилей JAC N-серии, что на 85% больше, по сравнению с предыдущим годом. Лидером стал JAC N120, в то время как в 2017 году самым большим спросом пользовался JAC N75. Количественное распределение по моделям выглядит следующим образом: JAC N56 – 87 ед., JAC N75 – 143 ед., JAC N120 – 190 ед.
Наиболее популярной надстройкой у покупателей JAC с результатом 103 ед. стал изотермический фургон. На второе место вышел тентованный бортовой кузов (57 ед.), а третью строчку заняла бортовая платформа (48 ед.). Помимо этого, в число заказываемых специальных кузовов вошли рефрижератор, КМУ, промтоварный фургон, эвакуатор, автогидроподъемник, автолавка, автоцистерна и хлебный фургон. Как и в прошлые годы, лидером по изготовлению надстроек на шасси JAC стал «Автомеханический завод» Из Нижнего Новгорода.
В октябре 2018 года были получены Одобрения типа шасси и одобрения типа транспортного средства на JAC N75 с увеличенной с 7490 до 7950 кг полной массой. В результате модель получила коммерческое обозначение N80. Первая партия шасси JAC N80 поступит на склад дистрибьютора в марте 2019 года.
В 2018 году начал действовать собственный «Сервис анализа качества и решения сервисных проблем» ООО «Джак автомобиль». В функции Сервиса входят работы по сборке шасси после транспортировки и разгрузки из контейнеров, проведению минимальных работ для обеспечения безопасности передвижения шасси до дилера или до кузовостроителя, проводится анализ качества сборки и конструкции, анализ надежности, поиск неисправностей на уже эксплуатирующихся автомобилях. В ушедшем году Сервисом не было произведено ни одного коммерческого ремонта.
Помимо этого, в 2018 году получил авторизацию на территории РФ и СНГ учебный центр JAC Motors, а также начал работу авторизованный учебный центр Cummins, где проходит обучение технических специалистов на базе дистрибьютора.
В сфере улучшения потребительских характеристик коммерческой техники JAC, ООО «Джак автомобиль» совместно с российским производителем полиуретановых защитных ковров провел работы по созданию для всей модельной линейки ковров с высокими защитными бортами, полностью покрывающими панель пола. Помимо этого, произошла смена цвета эмблемы на кабине, с золотого на серебряный.
На дилерской конференции были обнародованы планы развития подразделения коммерческой техники ООО «Джак автомобиль» на российском рынке. В 2019 году планируется реализовать 725 грузовых автомобилей N-серии.
В текущем году модельную линейку коммерческой техники JAC Motors пополнит легкий грузовик JAC X200 полной массой до 3,5 тонн, рассчитанный на городские перевозки. В России автомобиль грузоподъемностью в 1 тонну, получит коммерческое наименование JAC N35. Модель будет оснащена турбодизелем JAC класса Евро V рабочим объемом 2 л с системой впрыска Common Rail мощностью 130 л.с. и максимальным крутящим моментом 285 Нм.
Агрегат снабжен сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов, без применения системы очистки выхлопных газов с помощью мочевины. В трансмиссии установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач. Сейчас опытные образцы проходят внутризаводские испытания, серийную версию планируется представить на выставке Комтранс-2019.
Второй премьерой 2019 года станет трехосный самосвал JAC N350. Автомобиль имеет полную массу 35 тонн, оснащен двигателем рабочим объемом 9,7 литра и 12-ступенчатой коробкой передач. Впервые самосвал будет показан на выставке Комтранс-2019. Более подробные технические характеристики новых моделей будут обнародованы после завершения сертификации на территории России.
Во второй половине 2019 года гамму модификаций JAC N120 пополнят версии с двумя дополнительными типоразмерами межколесных баз – длинной (5300 мм) и короткой (3845 мм). На шасси с длинной базой будет устанавливаться топливный бак объемом 300 л вместо 210-литрового.
В течение 2019 года все машины N-серии получат систему курсовой устойчивости, а также водительское сидение с пневмоупором питающимся от бортовой пневмосистемы. Помимо этого, в связи с изменением номенклатуры компании Cummins на соответствующих моделях вместо двигателя ISF 3.8S5168 будет устанавливаться двигатель ISF 3.8S5168HX, отличающийся навесным оборудованием.
В рамках конференции прошло награждение лучших официальных дилеров коммерческой техники JAC Motors. На первое место по количеству проданных автомобилей JAC в 2018 году вышла компания «Авто-М», вторую позицию заняла «Комтранс-НН», «бронзу» завоевала компания «А1».
В номинации «Лучший старт 2018 года» с результатом в 34 машины, проданные всего за 4 месяца с начала работы, награду получила компания «ТрансРегионСервис». «Самую крупную корпоративную сделку» провела компания “Авто-М”, а «Лучшей сервисной станцией» признан дилерский центр “Вариатор-Авто”. Сертификаты на поездку в Китай на дистрибьюторскую конференцию JAC Motors 2019 за лучшие результаты продаж получили представители дилерских центров «Авто-М», «Комтранс-НН», «А1», «Дакар-Авто», «ТрансРегионСервис» и «СтандартТракСервисиз».
C 2014 года www.amsrus.ru