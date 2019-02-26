Artisan Spirits представили Toyota Camry 70 в агрессивном обвесе JDM

Artisan Spirits представили Toyota Camry 70 в агрессивном обвесе JDM
Февраль 26 20:04 2019

Японские тюнеры из Artisan Spirits представили специальный стайлинг-пакет JDM для Toyota Camry 70

Мы никогда не думали, что этот день настанет, но последняя генерация седана Toyota Camry выглядит весьма недурно, по крайней мере, на фоне реально унылых предшественников. А что получится, если за дело возьмутся японские тюнеры?Toyota Camry 70

Не слишком известное за пределами Японии тюнинг-ателье Artisan Spirits подготовило для Камри специальный стайлинг-пакет JDM (из разряда того, что любят японцы), заметно преображающий внешность седана.Toyota Camry 70

Многие японские тюнеры пытаются доработать стиль моделей слишком радикально, но специалистам из Artisan Spirits удалось не переборщить с дизайнерскими изысками.Toyota Camry 70

Агрессивный обвес включает передний сплиттер, боковые юбки и задний диффузор. Заднюю часть украшают два небольших спойлера – на багажнике и крыше. Четыре выпускных патрубка выполнены в стиле спорт-седана Lexus IS F, или, если угодно, Ferrari California. Кроме того, для модели предложены особые колесные диски OZ Racing.Toyota Camry 70

Все компоненты стайлинг-пакета для Toyota Camry можно приобрести как по отдельности, так и вместе, но на наших «дорогах» такую Камри с невероятно низким клиренсом мы вряд ли увидим.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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