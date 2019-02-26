Artisan Spirits представили Toyota Camry 70 в агрессивном обвесе JDM

Мы никогда не думали, что этот день настанет, но последняя генерация седана Toyota Camry выглядит весьма недурно, по крайней мере, на фоне реально унылых предшественников. А что получится, если за дело возьмутся японские тюнеры?
Не слишком известное за пределами Японии тюнинг-ателье Artisan Spirits подготовило для Камри специальный стайлинг-пакет JDM (из разряда того, что любят японцы), заметно преображающий внешность седана.
Многие японские тюнеры пытаются доработать стиль моделей слишком радикально, но специалистам из Artisan Spirits удалось не переборщить с дизайнерскими изысками.
Агрессивный обвес включает передний сплиттер, боковые юбки и задний диффузор. Заднюю часть украшают два небольших спойлера – на багажнике и крыше. Четыре выпускных патрубка выполнены в стиле спорт-седана Lexus IS F, или, если угодно, Ferrari California. Кроме того, для модели предложены особые колесные диски OZ Racing.
Все компоненты стайлинг-пакета для Toyota Camry можно приобрести как по отдельности, так и вместе, но на наших «дорогах» такую Камри с невероятно низким клиренсом мы вряд ли увидим.Подробнее.
C 2014 года www.amsrus.ru