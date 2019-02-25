В Подмосковье прошла конференция дилеров Ford Trucks

Ежегодная конференция российских сервисных дилеров Ford Trucks состоялась в Подмосковье

В Долгопрудном прошло мероприятие, собравшее представителей девяти российских сервисных дилеров.

На конференции эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России ознакомил партнеров с результатами продаж грузовиков в 2018 году, а также презентовал структуру отдела послепродажного обслуживания и маркетинговую стратегию на 2019 год.

Каждой компании-участнику был вручен дилерский сертификат. Кроме того, руководство Ford Trucks и TURBOTRUCKS смогли пообщаться с партнерами в формате праздничного бизнес-ужина.