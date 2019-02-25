В Подмосковье прошла конференция дилеров Ford Trucks

В Подмосковье прошла конференция дилеров Ford Trucks
Февраль 25 20:09 2019

Ежегодная конференция российских сервисных дилеров Ford Trucks состоялась в Подмосковье

В Долгопрудном прошло мероприятие, собравшее представителей девяти российских сервисных дилеров.Ford Trucks В Долгопрудном

На конференции эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России ознакомил партнеров с результатами продаж грузовиков в 2018 году, а также презентовал структуру отдела послепродажного обслуживания и маркетинговую стратегию на 2019 год.

Каждой компании-участнику был вручен дилерский сертификат. Кроме того, руководство Ford Trucks и TURBOTRUCKS смогли пообщаться с партнерами в формате праздничного бизнес-ужина.Ford Trucks В Долгопрудном

«Наша сервисная сеть является важнейшим активом в рамках продвижения бренда Ford Trucks в России», – отметил директор TURBOTRUCKS Серж Ван Хюлле.

«Мы коммуницируем с нашими партнерами в соответствии с принципами открытости, прозрачности и взаимоуважения». «Мы были рады, что все наши сервисные партнеры откликнулись и посетили дилерскую конференцию. В 2019 году мы планируем вдвое увеличить количество сервисных центров Ford Trucks в России», – сказала руководитель отдела развития дилерской сети Илона Портнова.

Ford Trucks В Долгопрудном

На тему:

  Article "tagged" as:
Fordконференция
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В Европе Renault Twizy теперь можно водить с 14 лет

В Европе Renault Twizy теперь можно водить с 14 лет 2

Honda Civic стал Автомобилем года

Honda Civic стал Автомобилем года 5

ГАИ может расширить круг своей деятельности

ГАИ может расширить круг своей деятельности 5