В Подмосковье прошла конференция дилеров Ford Trucks

В Долгопрудном прошло мероприятие, собравшее представителей девяти российских сервисных дилеров.
На конференции эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России ознакомил партнеров с результатами продаж грузовиков в 2018 году, а также презентовал структуру отдела послепродажного обслуживания и маркетинговую стратегию на 2019 год.
Каждой компании-участнику был вручен дилерский сертификат. Кроме того, руководство Ford Trucks и TURBOTRUCKS смогли пообщаться с партнерами в формате праздничного бизнес-ужина.
«Наша сервисная сеть является важнейшим активом в рамках продвижения бренда Ford Trucks в России», – отметил директор TURBOTRUCKS Серж Ван Хюлле.
«Мы коммуницируем с нашими партнерами в соответствии с принципами открытости, прозрачности и взаимоуважения». «Мы были рады, что все наши сервисные партнеры откликнулись и посетили дилерскую конференцию. В 2019 году мы планируем вдвое увеличить количество сервисных центров Ford Trucks в России», – сказала руководитель отдела развития дилерской сети Илона Портнова.
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