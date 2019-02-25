Движение по трассе соединяющей Ненецкий АО с большой землей частично восстановили

Ограничение на проезд по зимнику Нарьян-Мар – Усинск, соединяющей Ненецкий автономный округ с другими регионами, частично восстановлено

Об этом сообщили в диспетчерской ГУП НАО “Нарьян-Мардорремстрой”, которое занимается содержанием дороги.

Как ранее сообщалось, движение по трассе было приостановлено для всех видов транспорта 21 февраля из-за метели и плохой видимости.

“Зимник открыт с 16 часов для проезда большегрузного транспорта и полноприводных кроссоверов, для легкового транспорта пока закрыт”, – сказали в диспетчерской. На дороге ведутся работы по расчистке. “Техника работает круглосуточно, устраняются переметы”.

По данным Севгидромета, на большей части Ненецкого АО в ближайшие сутки ожидается небольшой и умеренный снег, метель, ветер порывами до 22 м/с.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов. Этой зимой проезд по зимнику открыли 29 декабря.

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