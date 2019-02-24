Федеральные трассы ускорят до 110 км/ч

Разрешенную скорость на федеральных трассах планируют увеличить до 110 км/ч

Разрешенная скорость на федеральных трассах может быть увеличена до 110 км/ч. С таким предложением выступил зампред комитета по транспорту и госстроительству Владимир Афонский.

«Если мы улучшаем состояние дорог, ремонтируем существующие и строим новые, конечно, разрешенная скорость по загородным дорогам должна повышаться, например, с 90 км/ч до 110 км/ч. С таким предложением выступили на общественных слушаниях эксперты. И, уверен, оно будет поддержано», — приводит слова парламентария пресс-служба партии «Единая Россия».

Ранее с подобным предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и госстроительству Вячеслав Лысаков. Однако он предложил одновременно снизить максимально допустимую скорость в городской черте до 50 км/ч.

Напомним, в настоящее время в российских правилах дорожного движения установлен следующий скоростной режим, который применяется по умолчанию: в жилых зонах — 20 км/ч, в городской черте — 60 км/ч, на загородной автодороге — 90 км/ч, для автомагистрали — 110 км/ч. Максимальная разрешенная ПДД скорость — 130 км/ч — вводится на автомагистралях специальными знаками.

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