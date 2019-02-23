В России будут выпускать кроссоверы Haval F7 и F7x

В России будут выпускать кроссоверы Haval F7 и F7x
Февраль 23 15:03 2019

Российский завод Haval начнет выпуск кроссовера Haval F7 и кросс-купе Haval F7x

Российский завод Haval, запуск которого запланирован ориентировочно на апрель-май 2019 года, начнет свою производственную деятельность сразу с выпуска новинки – кроссовера Haval F7, потенциального бестселлера марки. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одного абсолютно нового автомобиля – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, добавив, что компания изучает возможность по локализации и других моделей Haval.Great Wall Haval F7

«Поскольку завод спроектирован с производственной мощностью в 150 тысяч автомобилей, которая будет подключаться в несколько этапов, у нас будет возможность наладить производство новейших моделей почти синхронно с их выходом на китайском рынке. В план развития завода также включен склад запчастей, что позволит нам более эффективно и быстро удовлетворять потребительский спрос на запчасти», – отметил Жером Сего.

Haval F7xНапомним, строительство автозавода Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области завершилось в августе 2018 года. Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов. В настоящее время завод Haval уже работает в тестовом режиме и практически готов к запуску серийного производства. На протяжении первого квартала 2019 планируется продолжать пробное производство кроссовера Haval F7. Как сообщалось ранее, на первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия – 150 тыс. автомобилей в год и увеличить уровень локализации – более 50%.
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AMSRUS
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