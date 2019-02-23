Компания GAC привезет в Россию новый кроссовер GS4

GAC GS4 ожидает обновление

Китайская компания GAC Motor пересмотрела планы по выводу моделей на российский рынок. Первыми, как и ожидалось, сертификацию пройдут флагманский внедорожник GS8, новый кроссовер GS5 и минивэн GM8. А вот выход GS4 отложен. Причина тому – грядущее обновление этого кроссовера. К нам он придет уже после рестайлинга.

“Обновленная версия GS4 появится на российском рынке во второй половине 2020 года”, – сообщили “РГ” в пресс-службе GAC Motor.

Никаких подробностей о том, как изменится GS4, пока нет. Китайская пресса об обновлении модели, у которой только в 2018 году вышло второе поколение, пока не пишет.

Отметим, что GAC GS4 является бестселлером бренда из Гуанчжоу. Автомобиль оснащается турбированными двигателями 1.3 и 1.5 на 137 и 152 л.с. соответственно, 5-ступенчатой механической коробкой передач и 7-скоростным “роботом” с двойным сцеплением, передним и полным приводом. Цена в Поднебесной составляет сейчас от 79,8 до 151,8 тысячи юаней, что по актуальному курсу дает диапазон от 778 тысяч до 1,48 млн рублей.

Что касается остальных трех моделей, то в GAC Motor рассчитывают вскоре получить на них ОТТС. Старт продаж ранее был намечен на август. А с 4 по 7 апреля компания покажет целый ряд своих автомобилей на автосалоне в Санкт-Петербурге. Включая актуальную версию GS4 и три других машины для нашего рынка.

Как ранее стало известно порталу “Китайские автомобили”, всего на ПМАС-2019 в павильоне площадью более тысячи квадратных метров будет представлено сразу 9 моделей GAC. Это кроссоверы GS3, GS4, GS5 и электрический GE3, флагманский внедорожник GS8, седаны GA4 и GA8 и минивэны GM6 и GM8. Таким образом петербургские автолюбители увидят две машины, которые не были представлены на Московском автосалоне в 2018 году. Это новый минивэн GM6 и обновленный кроссовер GS5.

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