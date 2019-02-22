УАЗ Хантер превратился в грузовик

УАЗ Хантер переквалифицировался на грузовой автомобиль

Внедорожник УАЗ Хантер сменил название и переквалифицировался в грузовик. Согласно новому ОТТС, отныне модель именуется УАЗ 2924 и сертифицирована по категории N1G — грузовые автомобили повышенной проходимости с максимальной массой не более 3,5 тонны.

Изменение категории позволит Ульяновскому автомобильному заводу избежать требований «легковой» сертификации, в частности не ставить на модель подушку безопасности. При этом АБС и устройства вызова экстренных оперативных служб теперь будут стандартным оборудованием. Кроме того, грузовой «Хантер» имеет допустимую полную массу 2495 килограммов, а значит управлять им можно с открытой категорий B. Несколько лет назад внедорожник хотели причислить к категории «самоходок», для которой уже понадобились бы права машиниста-тракториста.

У грузового «Хантера» изменилась высота — 1950 вместо 2025 миллиметров, снизилась разрешенная полная масса. А вот двигатель и трансмиссия остались прежние: 2,7-литровый ЗМЗ-40906 (134,6 лошадиной силы и 217 Нм крутящего момента), совмещенный с «механикой» Dymos или BAIC и раздаточной коробкой.

Новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) действует с 20 февраля. Срок действия — три года. Очевидно, как минимум до 2022-го «Хантер» или УАЗ 2924 продержится на конвейере.

Цены на внедорожник начинаются от 687 тысяч рублей.

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