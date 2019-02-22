Renault Sandero и Renault Duster сохраняют лидерство по показателю остаточной стоимости

Renault Sandero и Renault Duster занимают лидирующие позиции в своем сегменте по данным “АВТОСТАТ”

По итогам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» 2018 года Renault Sandero стал лидером B-сегмента с показателем 85,51%. За годы исследований аналитического агентства «АВТОСТАТ» Sandero во второй раз занимает первое место рейтинга, также дважды городской хетчбэк становился вторым в своем сегменте.

Renault Duster занял второе место в сегменте SUV (В) с результатом 84,61%. На протяжении последних четырех лет внедорожник Duster лидирует по показателю остаточной стоимости в своем сегменте.



Специалисты агентства «АВТОСТАТ» с 2011 года в ежемесячном режиме проводят мониторинг цен на новые легковые автомобили, а с 2012 года – исследуются цены на автомобили с пробегом. При составлении рейтинга были рассчитаны показатели примерно по 2 100 модификациям (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии) более чем 60 брендов легковых автомобилей. В исследовании принимали участие модели автомобилей, официально продаваемые на российском рынке.



Все модели, участвовавшие в исследовании, были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства «АВТОСТАТ» с учетом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов на два класса – STANDART и PREMIUM.

Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2015 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2018 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам.