Новый Lexus IS оснастят двигателем BMW

Новый Lexus IS получит турбированный двигатель BMW

Toyota не собирается ограничиваться установкой баварских двигателей под капоты новой генерации купе Supra, и после смены поколения двигателем BMW обзаведется седан Lexus IS. Речь идет о рядной турбированной «шестерке» B58B30, мощность которой составляет 335 л.с.

Вряд ли Toyota будет разрабатывать для Lexus IS и новую коробку передач, а это значит, что вместе с мотором будет работать 8-скоростной «автомат» ZF 8HP. Эта комбинация будет предлагаться для топ-комплектации, а вот базовые версии обзаведутся турбированными «четверками» объемом 2,0-2,4 литра, также к ним может присоединиться гибридная силовая установка объемом 2,5 литра.

О родословной 4-цилиндровых двигателей японцы не сообщают, однако 2,0-литровый мотор Toyota тоже может позаимствовать у BMW — им же оснащается и Supra в базовой модификации. Впрочем, в арсенале у японцев есть двигатели с таким объемом собственной разработки, причем как с турбонаддувом, так и без: атмосферные 2,0-литровые моторы серии 6AR-FSE и 6AR-FBS развивают 165 л.с., тогда как турбированный агрегат 8AR-FTS может похвастаться отдачей в 235 л.с.

Атмосферными моторами комплектуются седаны Camry и Lexus ES, турбированные же устанавливаются на кроссоверы Toyota и целый ряд моделей Lexus. Гибридная силовая установка с мотором объемом 2,5 литра может быть тоже позаимствована у Camry: на этом седане она развивает 208 л.с.

Что касается других особенностей IS нового поколения, то сообщается, что машина после смены поколения станет на 155 килограммов легче и будет весить 1540 килограммов, правда, японцы не уточняют, в какой именно модификации. «Похудению» поспособствует модульная платформа TNGA, на базе которой выпускается большинство новых моделей Toyota Motor Company.

Презентация Lexus IS должна состояться во второй половине 2020 года, а в автосалонах машину стоит ждать не ранее 2021 года.

В России актуальный Lexus IS продается по цене от 2 299 000 рублей и комплектуется 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 245 л.с.

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