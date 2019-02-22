Автомобили Jaguar Land Rover были отмечены в рейтинге Residual Value-2019 в трех номинациях

Jaguar Land Rover вновь занимает высокие рейтинги Residual Value

Компания Jaguar Land Rover вновь была отмечена в верхних строчках рейтинга Residual Value, составленного по итогам ежегодного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ». В первую тройку лидеров по сохранению остаточной стоимости в нескольких категориях вошли Jaguar XE, Jaguar XJ и Range Rover Evoque.

В ходе исследования агентства «АВТОСТАТ» оценивались автомобили, официально представленные на российском рынке. Эксперты сравнили около 2 100 модификаций, учитывая тип кузова, трансмиссии и объем двигателя. Всего в рейтинге приняли участие более 60 брендов легковых автомобилей. Главной задачей исследования было выявить разницу между стоимостью новой модели в 2015 году и ее ценой при перепродаже спустя три года, то есть в 2018 году.

Все участники рейтинга были ранжированы по ценовому позиционированию на две основные категории – Standard и Premium. По результатам анализа агентства «АВТОСТАТ», третье место в сегменте D – премиальных среднеразмерных седанов – завоевал компактный Jaguar XE, показав сохранность остаточной стоимости в 69,3%. В сегменте F в тройке лидеров с результатом 56,01% оказалась флагманская модель бренда Jaguar – представительский седан XJ. И, наконец, третье место в сегменте SUV (C) занял Range Rover Evoque, который сохраняет 74,03% своей остаточной стоимости.

Компания Jaguar Land Rover стала одним из первых автопроизводителей, которые подняли вопрос сохранения остаточной стоимости автомобилей на российском рынке. Начиная с 2014 года компания регулярно проводит внутренние исследования по данной теме, принимая комплексные меры по повышению остаточной стоимости модельного ряда.