В США заключённые спасли годовалого ребёнка из запертого внедорожника, используя навыки угона автомобилей

В США заключенные помогли спасти запертого в машине ребенка

14 февраля в Нью Порт Ричи (штат Флорида) заключённые помогли вытащить годовалого ребёнка из запертого автомобиля, не выбивая окна. Мать рассказала, что отец забыл ключи в автомобиле и захлопнул открытую дверь. Из-за этого все двери автоматически заблокировались и ребёнок оказался заперт внутри. Температура на улице была 22°C, но внутри автомобиля она могла достичь 37°C из-за нагрева.

Отец и мать, a также собравшиеся вокруг внедорожника прохожие, привлекли внимание полицейских, которые присматривали за пятью заключенными, выполнявшими дорожные работы неподалёку. Сначала отец хотел разбить окно, но заключённые предложили другой способ, ведь «ремонт окна стоит денег».

Один из арестантов решил использовать вешалку для одежды, чтобы открыть дверь автомобиля. Спустя несколько минут ему удалось открыть машину, не причинив ей вред.



Шериф округа Крис Нокко похвалил заключённых, которые помогли освободить младенца и спасти семью от счета за ремонт. Он назвал это уникальной ситуацией, позволяющей заключённому использовать свои навыки взлома машин «для благих целей».

Наши заключённые — это люди, которые допустили ошибки, и мы пытаемся их реабилитировать, чтобы они могли вернуться в общество. Многие из них, как и эти люди, знают, что допустили ошибки или сделали неправильный выбор, но они хотят делать правильные вещи в этой жизни.

Крис Нокко – шериф округа

Мать младенца сообщила, что она благодарна всем, кто помог спасти ребёнка. Она надеется узнать личность участвующих заключённых, чтобы она могла внести денежный вклад на их счёт в тюремном магазине.

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