Peugeot переходит на «электричество» и меняет слоган

Компания Peugeot меняет слоган и планирует электрофицировать все модели с 2019 года

Компания Peugeot меняет свой слоган в соответствии с новой стратегией развития бренда. MOTION & e-MOTION теперь знаменует новую веху в истории Марки и переход к электрификации всех моделей с 2019 года. Легендарный лев Peugeot, также станет «электрическим» на следующем автосалоне в Женеве.

Нынешний слоган Peugeot – MOTION & EMOTION – впервые был представлен в 2010 году в честь 200-летия марки и отражает инновационный подход бренда как к продуктам, так и к услугам. Сочетание «MOTION & EMOTION» воплощает идею Peugeot о том, что в основе впечатлений от автомобиля и вождения всегда должны лежать эмоции.

В новом слогане заглавная буква «E» становится строчной «е», которая ассоциируется с электричеством благодаря двухцветному сине-зеленому сиянию и символизирует готовность Peugeot к важнейшему этапу перехода на новые виды энергии. Слоган «MOTION & e-MOTION» уже использовался в рекламных кампаниях для Peugeot e-Legend Concept и технологий подзаряжаемых гибридных автомобилей (PHEV), реализованных в конце года на Peugeot 3008, лифтбеке 508 и универсале 508 SW. Начиная с первого дня работы автосалона в Женеве, новый слоган будет использоваться во всех странах и на всех материалах бренда: вывесках, печатной продукции, выставочных стендах, точках продаж и «пакетах» для всех TB- и видео рекламных кампаний.

В 2018 году на стенде Peugeot в Женеве была представлена скульптура Льва, созданная в Лаборатории Peugeot в честь 160-й годовщины эмблемы Peugeot, символизирующая смелость, силу и совершенство бренда. На Женевском автосалоне 2019 года Лев оживёт благодаря двухцветной сине-зеленой подсветке, что подчеркнёт новую веху в истории компании и переход на «электричество».