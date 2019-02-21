Favorit Motors теперь продает не только Шкоды, но и кофе с сырниками

Как отмечает Владимир Попов, президент ГК Favorit Motors: «Постепенная смена формата обслуживания в пользу более технологичного и доступного сервиса позволяет компании предлагать инновационные решения и проекты, определяющие тенденции будущего целой отрасли. Мы отчетливо представляем, в каком направлении будет развиваться рынок, и превосходим ожидания наших клиентов».

По словам Владимира Попова Favorit Motors первой представила полностью отработанную технологию онлайн продажи автомобилей: «Есть машина, причем вы ее видите не только в заводском виде, а конкретно стоящую у нас на стоке, где реализован полный комплекс технологии «цифровой дом»: она приходит к нам на центральный склад Skoda, проходит полный комплекс предпродажной подготовки, обработки и попадает к нам в цифровую камеру. Каждая единица товара у нас будет с подробной 3d информацией, как внутри, так и снаружи. И мы говорим о конкретной, стоящей у нас на складе.

И вы не увидите там «цена от…». Вы увидите конкретную цену 1247000 рублей и ниже кнопка «купить». Вам не надо платить 1247000 сразу вы можете заплатить минимум 10 тыс. рублей резерва. После этого вам эта же система предложит рассчитать или взять кредит, если это необходимо».

Посетители нового шоу-рума смогут воспользоваться интерактивным столом диагональю 55 дюймов, который также поможет получить необходимую информацию и выбрать автомобиль. Участники бизнес-коллаборации позаботились и о самых маленьких клиентах: для них предусмотрены многофункциональный стол для игр и яркая детская зона Škoda Family.

Шоу-рум Škoda отличается тем, что впервые на одной площадке с центром продажи автомобилей расположилась кофейня крупнейшей сети «Шоколадница». Инновационный дилерский центр общей площадью более 2000 м2 является единственным в своем роде примером подобной коллаборации на современном российском рынке.

«Первый подобный проект с Citroen не был воспринят на гигантском позитиве, российским офисом марки Citroen. Но после того, как сюда приехала Линда Джексон (CEO Citroen) и на совещании заявила: «Коллеги, вообще-то это мировой тренд. Я не знаю как по-другому. То, что делает Favorit это единственный возможный формат, который будет в мире в ближайшие 10 лет». Ну и давайте об итогах… По прошлому месяцу – именно этот наш шоу-рум дал 15,5 % продаж по всей дилерской сети в России» – отметил В. Попов.

Сеть «Шоколадница» реализует на территории пилотного проекта шоу-рума оригинальную концепцию оформления интерьера.

«Шоколадница 2.0» пересмотрела не только логотип, но и саму культуру старейшей в России сети кофеен. Сортовой кофе от именитых производителей и авторские десерты на основе шоколада из Франции свидетельствуют о переходе на качественно новый, экспертный уровень обслуживания.

Архитектурно новое пространство разделено на уютные зоны, есть также зона с востребованным сегодня форматом grab&go. Всего в кофейне площадью 164,2 м2 могут одновременно находиться более 50 гостей. С помощью планшетов, расположенных на столах, посетители смогут получить дополнительную информацию о бренде ŠKODA и его модельном ряде.

«60 млн. рублей стоимость этого объекта», —сообщил Владимир Попов, президент ГК Favorit Motors. – У нас контракт со Skoda на 1200 автомобилей в месяц позволяет окупать его в 60 месяцев, то есть 5 лет. Мы рассчитали окупаемость этого, конкретного шоу-рума: за 3 года и 7 месяцев, то есть быстрее чем по всей дилерской сети России. Меньше 18% у Шоколадницы нормы рентабельности нет ни у кого. Думаю, что не будет и у нас».

Новый шоу-рум ŠKODA стал уже вторым по счету интерактивным дилерским центром, открытым ГК Favorit Motors в партнерстве с мировыми автомобильными брендами. В 2018 году гибридная модель продаж позволила снизить затраты дилера на физическое экспонирование автомобилей более чем в три раза.

В планах компании открытие еще восьми автосалонов и технических центров различных марок в новом формате.