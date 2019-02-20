Volvo отказывается от использования одноразового пластика

Volvo отказывается от использования одноразового пластика в офисе и на всех своих мероприятиях

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» компания Volvo Car Russia провела вечерний коктейль, на котором объявила о решении отказаться от использования одноразового пластика на собственных мероприятиях и в российском офисе компании.

До 10 марта на выставке в ЦВЗ «Манеж» экспонирован вседорожник V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Покупатели этой лимитированной в 3000 автомобилей серии вносят свою лепту в дело сохранения Мирового океана: 100 евро от стоимости каждой машины направлены на развитие научной программы Volvo Ocean Race.

В мае прошлого года штаб-квартира Volvo Cars объявила своём намерении отказаться до конца 2019 года от использования одноразового пластика в офисах и столовых, а также на всех мероприятиях компании по всему миру.

«Мы призываем всех задуматься об ужасных масштабах проблемы пластикового загрязнения и начать менять свои привычки потребления уже сегодня. Если существующую тенденцию не изменить, уже к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы», – заявил со сцены Антон Свекольников, директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia.

На вечере выступили выпускницы Школы Родченко Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски, представляющие на биеннале при поддержке Volvo Car Russia свой художественно-научный проект «Где мой пластиковый пакет?».

«Учёные говорят, что на нашу планету надвигается пластмассовое цунами. А компания Volvo Cars берёт и бросает ему вызов и на глобальном уровне отказывается от одноразового пластика и даже планирует использовать переработанные материалы в производстве новых автомобилей. Достойный пример для подражания», – отметила Ольга Свиблова, организатор биеннале и директор Мультимедиа Арт Музея, Москва.

На мероприятии была представлена экспозиция-иллюстрация ключевых экологических инициатив Volvo Cars. Согласно инициативе по борьбе с пластиковым загрязнением, в масштабах одного года компания сможет заменить более 20 миллионов одноразовых пластиковых изделий на экологически безопасные альтернативы из биоразлагаемых материалов – бумаги, древесной массы и целлюлозы. Кроме того, ранее Volvo Cars объявила, что с 2025 года в каждом новом автомобиле используемый для производства пластик на четверть будет переработанным.

Каждый гость вечернего коктейля Volvo получил необычный подарок – пару многоразовых тканевых бахил. Призвав немедленно их надеть при входе на выставку, компания постаралась вооружить гостей новой эко-привычкой: при посещении поликлиник, детских садов и любых других учреждений, требующих обуться в полиэтиленовые бахилы, использовать их многоразовую, более экологичную альтернативу.

Экспозиция XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» на площадке ЦВЗ «Манеж» будет открыта до 10 марта.