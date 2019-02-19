MAN на выставке «СТРОЙЭКСПО-2019»

На выставке СТРОЙЭКСПО-2019 главным шоу-стоппером стал седельный тягач MAN TGX 18.4 4х2 BLS

MAN TGX 18.4 4х2 BLS – экономичный и надежный седельный тягач. Из его спецификации следует отметить комфортабельную кабину LX с высокой крышей, которая оснащена кондиционером и электро-регулируемыми зеркалами заднего вида с подогревом, электростеклоподъёмниками, тонированным многослойным ветровым стеклом, бортовым компьютером MAN Tronic и другими функциональными и комфортными опциями.

Силовая установка MAN TGX 18.4 4х2 BLS состоит из двигателя MAN D2066LF41, мощностью 400 л.с. и 16-ступенчатой коробки передач ZF 16 S 223 DD. Передний мост на параболических рессорах, грузоподъёмностью 7,5 т оснащён стабилизатором поперечной устойчивости, задний ведущий мост с гипоидной главной передачей, передаточным отношением 3,08 установлен на пневмоподвеске системы ECAS, его грузоподъёмность – 13 тонн (технически допустимая).

Тягач оснащён электронной тормозной системой MAN BrakeMatic. Для обеспечения возможности длительного движения без дозаправки предусмотрен алюминиевый топливный бак, объёмом 800 л и бак для реагента AdBlue на 85 л.

MAN TGS 40.4 6×4 BB-WW: Гений общестроительных самосвалов

Второй экспонат ставропольского форума – общестроительный самосвал MAN TGS 40.4 6×4 BB-WW с кузовом для перевозки инертных материалов, объёмом 18 м3.

Полная масса самосвала – 40 т, он оснащён двигателем MAN D2066LF41 мощностью 400 л.с. экологического класса Euro-5 и 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF 16 S 253 OD. Передаточное отношение главной пары оптимизировано для строительной и внедорожной техники и составляет 4,83. Предусмотрены межосевые и межколёсные блокировки дифференциалов.

Колёсная база самосвала – 3900 мм. Передняя ось рассчитана на нагрузку 9 т, задние мосты на трапециевидных рессорах – 16-ти тонные, технически допустимая полная масса транспортного средства – до 40 т. Оптимальная для общестроительных самосвалов кабина M шириной 2240 мм и длиной 1880 мм, окрашенная в стильный фирменный синий цвет, оснащается кондиционером и электро-регулируемыми зеркалами заднего вида с подогревом. Установлены электростеклоподъёмники и бортовой компьютер MAN Tronic.

Специальный самосвальный кузов, усиленный дополнительной футеровкой, с фиксированными боковыми бортами, предназначен для перевозки инертных материалов, таких как песок, гравий, асфальт и имеет объём 18 куб. м. Угол подъёма кузова – 47 – 50 градусов. Задний борт – наклонный, имеет автоматический механизм блокировки и размыкания. Кузов оснащён защитным козырьком над гидроцилиндром, фиксатором кузова в транспортном положении (HYFIX) и подогревом днища, боковых и передних стенок от выпускной системы двигателя автомобиля.

Системы безопасности и вспомогательные системы для грузовых автомобилей MAN

Грузовые автомобили MAN с электронно-управляемой тормозной системой MAN BrakeMatic, демонстрируемые на выставке в Ставрополе, оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS). А седельный тягач MAN TGX 18.4 4х2 BLS ещё и противобуксовочной системой (ASR) и электронной системой поддержания устойчивости (ESP). Кроме того, в текущем году пул электонных систем безопасности от концерна MAN существенно расширяется.

Компания MAN сегодня предлагает полный комплекс грузовых автомобилей для всех сфер применения, как для традиционных логистических схем, так и для неординарных сценариев эксплуатации различной специальной техники, в том числе шасси для монтажа специального оборудования различных колёсных формул и массово- габаритных характеристик, что необходимо в индустрии строительных перевозок.

В основе всей линейки продуктов MAN лежат передовые европейские технологии. Это дает владельцу такие преимущества как умеренное потребление топлива, снижение выбросов в атмосферу, наличие качественных оригинальных запчастей, и, наконец, не только производительность, но и комфорт техники для сотрудников – все кабины автомобилей MAN созданы с учетом обеспечения максимального комфорта.