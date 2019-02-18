Volkswagen готов инвестировать в ГАЗ

Концерн Volkswagen, в случае снятия санкций США, готов присоединиться к инвестиционному контракту (СПИК) «Группы ГАЗ»

Немецкий концерн Volkswagen готов присоединиться к специальному инвестиционному контракту (СПИК) «Группы ГАЗ» в том случае, если США снимут с российской компании свои санкции. Как пишет издание «Коммерсантъ», с привлечением VW сумма вложений в ГАЗ по СПИКу вырастет с нынешних 20,9 млрд рублей до 34,6 млрд рублей, то есть на 13,7 млрд рублей. СПИК предоставляет налоговые льготы и гарантии неухудшения условий бизнеса в обмен на инвестиции.

«Партнер в лице VW будет привлечен в случае снятия санкций с “Группы ГАЗ”, а средства направлены на развитие производства среднетоннажных грузовиков ГАЗ и тяжелых грузовиков Урал, а также выпуск новых моделей: легкого коммерческого автомобиля VW Crafter и тяжелых грузовиков MAN», — отмечается в публикации.

«Группа ГАЗ» заключила СПИК с российским правительством в декабре 2018 года. Документ рассчитан до 2029 года. В нынешней редакции контракт, в частности, предполагает локализацию производства 2,0-литрового турбодизеля Volkswagen EA189, им будут оснащать «ГАЗели Next».

Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе «Группа ГАЗ», были 6 апреля 2018 года включены в санкционный список минфина США. 14 февраля 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство работает по вопросу снятия санкций США с Группы.

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